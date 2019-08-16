banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96579
ALTIN
270.825
DOLAR
5.5505
STERLİN
6.7290
EURO
6.1624
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa’da çaldığı hurdayı 55 TL karşılığı satan şahısa 4 ay hapis cezası verildi
4 AY HAPİS YATACAK
Sahte evrak davası sürüyor
SAHTE EVRAK DAVASI SÜRÜYOR
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Rumlar’dan ‘umutsuz’ hamle...

KKTC 25 yıldır kapalı olan Maraş’ı açmaya hazırlanırken Rumlar’dan ‘umutsuz’ hamleler geliyor.

Rumlar’dan ‘umutsuz’ hamle...

KKTC 25 yıldır kapalı olan Maraş’ı açmaya hazırlanırken Rumlar’dan ‘umutsuz’ hamleler geliyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:19
Rumlar’dan ‘umutsuz’ hamle...

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusundaki kararlı adımları, KKTC’nin de kapalı Maraş’ın açılması için envanter çalışmalarına başlaması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) paniğe sevketti. GKRY, 25 Ağustos’ta olmayan belediyeye başkan seçmeye hazırlanıyor. Siyasi partilerin de desteklediği seçime 5 aday giriyor.

Rum Yönetimi, Birleşmiş Milletler’in kararıyla Maraş’tan ayrılmadan hemen önce tek taraflı bir başkan seçti. 45 yıldır olmayan belediyede başkanlık yapan sözde Maraş Belediye Başkanı Aleksis Galanos’un geçtiğimiz aylarda ölmesi üzerine, bölgede belediye seçimi gündeme geldi. 25 Ağustos’ta yapılması planlanan seçimlerde beş aday yarışacak. Sözde Maraş nüfusuna kayıtlı olanların oy kullanacağı seçimde bağımsız aday olarak yarışacak Andreas Lordos’un ilk vaadi ise “BM kararlarını bozduracağım” oldu.

Vaatlerini sıraladı

Maraş’ın yalnız Türklerin değil, Rum siyasi partilerinin de rehinesi olduğuna dikkati çeken Lordos, sözde belediye başkanlığına seçilmesi durumunda, "Maraş’ı Türklerden almak için önce partilerimizden destek almamız gerek” dedi. Lordos, "İlk yapacağım iş, ünlü hukukçularla işbirliğinde, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ‘Maraş, Evkaf’a aittir’ ve BM’nin ‘New York’ta karar verilir’ şeklinde özetlenen argümanlarını bozmak olacaktır" sözleri dikkat çekti.

Lordos, "Vatandaşlar ve devlet, Anayasa’nın 34’üncü ve 35’inci madde tahtında, mülklerini edinme hakkından yararlanmak için olanakları tüketmekle mükelleftir. Bu haklar her imkanla, yerli ve yabancı hukukçuların da desteğiyle kullanılmalıdır" diye konuştu.

banner317
Hukuki bir karşılığı yok

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ata Atun ise Rum kesiminin bir hayal peşinde olduğunu söyledi. Atun, "Rumlar Maraş’tan gittikten sonra bağımız kopmasın diye bir seçim yaptı. Belediye yok ama başkanları var. Yaptıklarının hukuki bir karşılığı yok. Sadece bir hayal peşindeler" dedi.

Türkiye bölgede oyun kuran bir devlet

Rumların yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Atun, "Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs’a bakış açısını daha da değiştirdi. Eskiden ortaklık yapalım, federasyon kuralım havası vardı. Artık Kuzey’de KKTC var burası Türk yönetimi altında. Türkiye çok güçlü, oyun kuran bir devlet bölgede. Rumlar 45 yıldır oynuyor aynı şekilde devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Beş aday yarışıyor

Rum yönetimince düzenlenecek ve Kapalı Maraş nüfusuna kayıtlı olduğunu öne sürdüğü kişilerin oy kullanacağı sözde belediye başkanlığı seçiminde; AKEL, DİKO ve Vatandaşlar İttifakı adayı Dr. Simos İoannu, DİSİ tarafından desteklenen iş insanı Nikos Karullas, ELAM Milletvekili Linos Papayannis ile bağımsız adaylar Andreas Lordos ile Georgios Stavri aday olacaklar.

(Yeni Şafak)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dün Moskova'da mısır tarlasına acil iniş yapan eski KTHY uçağı çıktı
Dün Moskova'da mısır tarlasına acil iniş yapan eski KTHY uçağı çıktı
Bes’ten Hükümete Tiyatro Tepkisi…
Bes’ten Hükümete Tiyatro Tepkisi…
Basın-sen’den UBP-HP hükümetine tepki…
Basın-sen’den UBP-HP hükümetine tepki…
Özersay: “ 'Yangın yerinde kabare' oyununun takipçisiyiz”
Özersay: “ 'Yangın yerinde kabare' oyununun takipçisiyiz”
Taşkent Şehitleri törenle anıldı
Taşkent Şehitleri törenle anıldı
Gazimağusa’nın kurtuluşu törenlerle kutlandı
Gazimağusa’nın kurtuluşu törenlerle kutlandı
Hava durumu
Hava durumu
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi dev bir eğitim kurumu haline geldi
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi dev bir eğitim kurumu haline geldi
Günümüzde ebeveynlik rolü elektronik araçlara yükleniyor
Günümüzde ebeveynlik rolü elektronik araçlara yükleniyor
Saner: “Kıbrıs Türk halkı, özgürlük ve güven içinde geleceğe yürüyüşünün önündeki tüm engelleri aşmakta kararlıdır”
Saner: “Kıbrıs Türk halkı, özgürlük ve güven içinde geleceğe yürüyüşünün önündeki tüm engelleri aşmakta kararlıdır”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim