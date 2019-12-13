banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111083
ALTIN
274.930
DOLAR
5.7999
STERLİN
7.7638
EURO
6.4797
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Rumlardan ırkçı davranış!..

IGCSE Türkçe sınavında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu lisesi öğrencisi 15 yaşındaki öğrenci, Kıbrıs'ta düzenlenen ödül törenine Kıbrıs Rum Yönetiminin engeli nedeni ile katılamadı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay "Küçük bir çocuğa yapılan bu ayıbı kınıyorum" dedi.

Rumlardan ırkçı davranış!..

IGCSE Türkçe sınavında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu lisesi öğrencisi 15 yaşındaki öğrenci, Kıbrıs'ta düzenlenen ödül törenine Kıbrıs Rum Yönetiminin engeli nedeni ile katılamadı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay "Küçük bir çocuğa yapılan bu ayıbı kınıyorum" dedi.

13 Aralık 2019 Cuma 09:58
Rumlardan ırkçı davranış!..

Açıklama şöyle: IGCSE Türkçe sınavında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu lisesi öğrencisi 15 yaşındaki bir çocuğumuz ödülünü almak üzere güney Kıbrıs’ta törene davet ediliyor ama son gün, son dakika Kıbrıs Rum yönetimi çocuğun güneye geçişine kökeni nedeniyle izin vermiyor. 15 gündür BM kanalıyla diyalog halinde girişim yapmamıza ve öğrencimizin geçişi karşılığında bizim de talep edilen bazı konularda kolaylık sağlama yönünde taahhüt vermiş olmamıza rağmen, Rum yönetimi maalesef ödül törenine dakikalar kala çocuğumuzun Metehan’dan geçişine izin vermeyerek yeni bir ayıba daha imza atmıştır. Bir çocuğun önce umutlandırılıp sonra hevesini kursağında bırakan bu yaklaşım, bu yüzyılda en hafif ifadeyle ayıptır ve insan hakkı ihlalidir, insani olmaktan çok uzaktır. Küçük bir çocuğa yapılan bu ayıbı kınıyorum.

banner317

 

Anahtar Kelimeler:
RumKıbrısırkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanetçi Tarafından Hırsızlık
Emanetçi Tarafından Hırsızlık
DükkÂn Açma, Hırsızlık Ve Kasti Hasar… 1 Tutuklu
DükkÂn Açma, Hırsızlık Ve Kasti Hasar… 1 Tutuklu
Ahmet Davutoğlu,
Ahmet Davutoğlu, "gelecek Partisi"nin Tanıtımını Yaptı
Başbakan Tatar, Dörtyol Spor Kulübü Yöneticilerini Kabul Etti
Başbakan Tatar, Dörtyol Spor Kulübü Yöneticilerini Kabul Etti
Aniden Rahatsızlanan Şahıs Hastanede Yaşamını Yitirdi
Aniden Rahatsızlanan Şahıs Hastanede Yaşamını Yitirdi
Başkasına teslim etmesi gereken 9.800 doları çalan şahıs tutuklandı
Başkasına teslim etmesi gereken 9.800 doları çalan şahıs tutuklandı
TMT: “Tartışılacak tek konu iki devletin birbirini tanımasıdır”
TMT: “Tartışılacak tek konu iki devletin birbirini tanımasıdır”
Haftasonu da yağmur bekleniyor
Haftasonu da yağmur bekleniyor
Bütçe yasa tasarısının görüşülmesi programında değişiklik
Bütçe yasa tasarısının görüşülmesi programında değişiklik
Kamu-iş: ”KTAMS’ın Kamu-iş Koop ile ilgili iddiası gerçeği yansıtmıyor”
Kamu-iş: ”KTAMS’ın Kamu-iş Koop ile ilgili iddiası gerçeği yansıtmıyor”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim