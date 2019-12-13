Rumlardan ırkçı davranış!..

Açıklama şöyle: IGCSE Türkçe sınavında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu lisesi öğrencisi 15 yaşındaki bir çocuğumuz ödülünü almak üzere güney Kıbrıs’ta törene davet ediliyor ama son gün, son dakika Kıbrıs Rum yönetimi çocuğun güneye geçişine kökeni nedeniyle izin vermiyor. 15 gündür BM kanalıyla diyalog halinde girişim yapmamıza ve öğrencimizin geçişi karşılığında bizim de talep edilen bazı konularda kolaylık sağlama yönünde taahhüt vermiş olmamıza rağmen, Rum yönetimi maalesef ödül törenine dakikalar kala çocuğumuzun Metehan’dan geçişine izin vermeyerek yeni bir ayıba daha imza atmıştır. Bir çocuğun önce umutlandırılıp sonra hevesini kursağında bırakan bu yaklaşım, bu yüzyılda en hafif ifadeyle ayıptır ve insan hakkı ihlalidir, insani olmaktan çok uzaktır. Küçük bir çocuğa yapılan bu ayıbı kınıyorum.

