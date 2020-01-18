Rumlar son dakika geçti...

Haberlerde, Ecevit çiftinin siyasi yasaklarla da karşılaştıklarına işaret edildi. Kıbrıslı Rumlar, Türkiye'nin Barış Harekatı'na "Atilla harekatı" diyorlar.
18 Ocak 2020 Cumartesi 11:04
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmesi Kıbrıs Rum tarafında son dakika haberi olarak yer aldı.
Haberlerde, Ecevit çiftinin siyasi yasaklarla da karşılaştıklarına işaret edildi. Kıbrıslı Rumlar, Türkiye'nin Barış Harekatı'na "Atilla harekatı" diyorlar.