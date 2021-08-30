Rumlar Maraş açılımına misilleme olan pasaport iptaline sıcak bakıyor

Fileleftheros, “Pulse market Research” şirketine 25 Ağustos-26 Ağustos döneminde, 18 yaş ve üzeri 600 kişinin katılımıyla Güney Kıbrıs genelinde yaptırdığı anketin sonuçlarını “Vatandaşların Ezici Çoğunluğundan ‘Evet’… Pulse/Filelefheros Anketi: Pasaportların İptaline Yüzde 71 İle Olumlu Cevap” başlığıyla manşetten aktardı.

Anket kapsamında sorulan “Bakanlar Kurulu kararına katılıyor musunuz” sorusuna katılımcılardan verilen cevaplar:



İptal kararının getirisi sorulduğunda katılımcıların yüzde 46’sı “Kıbrıs sorunu açısından olumsuz işleyebilir”, yüzde 34’ü “Kıbrıslı Rumlar için bazı menfaatler sağlar” dedi, yüzde 20’si görüş belirtmedi.

Kararın, pasaport hamillerinin haklarını ihlal edip etmediği sorusuna katılımcılardan yüzde 62 “belki hayır”, yüzde 22 “belki evet” cevabı geldi, yüzde 16’sı görüş belirtmedi.