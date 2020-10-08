Rumlar Derinya’da Kapalı Maraş’ın açılımından dolayı protesto ediyor

Yaklaşık 500 Rum Derinya sınır kapısına yürüyerek eylem gerçekleştirdi. Derinya Kilisesi'nde toplanan Rumlar daha sonra Derinya sınır kapısına doğru yürüyüşe geçtiler. Türkiye'nin ve KKTC'nin aleyhine birçok slogan attılar. Bir grup ise Birleşmiş Milletler'in kurduğu barikata kadar ilerleyip pankart açtılar. Pankarttaki yazıya göre, 1984'deki yasaların yürürlüğe girmesini talep ediyorlar. Bugün Kapalı Maraş'ın kısmen açılmasından sonra, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde çeşitli eylemler ve gerginlik devam etmekte olup Rum polisi ile Rum vatandaşlar arasında gerginlik devam ediyor. (MHA)