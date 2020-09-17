Rum Yönetimi’nden Guterres’e yanıt: Müzakereye HAYIR!

Rum radyosunun haberine göre, Rum Sözcü Vekili Panayotis Sendonas, Rum Başkanlık Sarayı’nda yaptığı açıklamada Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs müzakere sürecini başlatma kararlılığını kutlamakla birlikte “tehdit altında müzakereye gidemeyiz” dediğini duyurdu.
Anastasiadis’in dün Avrupa Konseyi Başkanı’yla, daha önce de MED7 toplantısında, ABD ve Rusya Dışişleri bakanlarıyla Kıbrıs sorununu görüştüğünü anlatan Sendonas; “Bütün bu görüşmelerinde, müzakerelere Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi” dedi.