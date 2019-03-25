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Rum Yönetimi, DAÜ için gelen Japon bilim adamını adaya sokmadı

GKRY’DEN BİLİME AMBARGO…

Rum Yönetimi, DAÜ için gelen Japon bilim adamını adaya sokmadı

GKRY’DEN BİLİME AMBARGO…

25 Mart 2019 Pazartesi 11:22
Rum Yönetimi, DAÜ için gelen Japon bilim adamını adaya sokmadı

GKRY’DEN BİLİME AMBARGO…

“DAÜ’DEKİ FİZİK GÜN LERİ” İÇİN KIBRIS’A GELEN JAPON AKADEMİSYEN LARNAKA HAVALİMANI’NDAN DUBAİ’YE  GERİ GÖNDERİLDİ

“KIBRIS SORUNUNU BİLİYOR MUSUN?” DİYE SORAN RUM YETKİLERİNE KİTAMURA’NIN  YANITI:” KIBRIS SORUNUYLA İLGİLENMİYORUM FİZİK SORUNLARIYLA İLGİLENİYORUM”..

KİTAMURA, ERCAN’DAN GELEREK DAÜ’DEKİ SUNUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) bilime bir ambargo daha…

KKTC’deki üniversitelerin uluslararası iş birliklerini ve uluslararası eğitim örgütlemelerinde ve organizasyonlarında  yer almalarını engelleme faaliyetlerini sürekli hale getiren  Rum yönetimi bu kez de Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki (DAÜ)  “Fizik Günleri”ne katılmak üzere Japonya’dan Ada’ya gelen Yrd. Doç. Dr. Tomotako Kitamura’nın KKTC’ye girişini engelledi.

  “Geçen hafta çarşamba günü yaşanan olayda, Larnaka Havalimanı’nda “Giremezsiniz, yasa dışıdır” gerekçesiyle 9 saat havalimanında bekletilen Japon bilim insanının KKTC’ye girişi engellenerek Dubai’ye geri gönderildi.

Japonya’nın önde gelen üniversitelerinden birinde öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Tokomato Kitamura, Dubai’de DAÜ’lü yetkililerle internet üzerinden yazışarak, durumu aktardı ve gelemeyeceğini bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen DAÜ yönetimi de ülkesine gitmeye hazırlanan Japon bilim insanını İstanbul üzerinden KKTC’ye getirerek Fizik Günleri’ne katılımını gecikmeli de olsa sağladı.  Yrd. Doç. Dr. Kitamura kendi kariyeri açısından çok önemli olduğunu vurguladığı sunumunu da böylece gerçekleştirmiş oldu.

 Ülkesine yarın dönecek olan Yrd. Dç. Dr. Tomotako Kitamura, bu sabah  DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova’yı ziyaretinde başından geçenleri TAK muhabirine anlatarak soruları yanıtladı.

GELMEDEN ÖNCE JAPON BÜYÜKELÇİLİĞİ SİTESİNDEN KIBRIS’I ARAŞTIRMIŞ

Japonya’daki bağlı bulunduğu üniversiteden DAÜ’deki konferansa katılmak üzere destek aldığını anlatan Kitamura, gelmeden önce  Japonya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği internet  sitesine girerek araştırma yaptığını, sitede vize istenmediği ayrıca  KKTC’ye geçişlerde bir sıkıntı olmadığı bilgisinin yer aldığını bunun üzerine Fizik Güneri’nden bir gün önce Larnaka Havalimanı’na geldiğini anlattı.

Larnaka Havalimanı’nda pasaportuna mühür vurulduktan sonra kendisine niçin geldiğinin sorulduğunu aktaran  Kitamura, “DAÜ’deki Fizik Günleri” için geldim cevabı verince bir odaya götürülerek sorgulandığını ifade etti.

 Burada akademisyen kimliğini, Yrd. Doç. Dr. olduğuyla ilgili belgeleri  ve Fizik Günleri’yle ilgili broşür, kitapçık ve dökümanları ibraz etmesine rağmen yine de geçişine izin verilmediğini söyleyen Kitamura, daha sonra bir başka odaya götürülerek burada da kendisine sorular yöneltildiğini anlattı.

“KIBRIS SORUNUYLA İLGİLENMİYORUM FİZİK SORUNLARIYLA İLGİLENİYORUM”

İkinci sorguda kendisine “Kıbrıs sorununu biliyor musun?” diye soran yetkiliye Kitamura, “ Bilmiyorum. Ben akademisyenim. Sadece fizik sunumu yapmaya geldim.  Sizin sorununuzla ilgim yok. Politika yapmaya gelmedim. Kıbrıs sorunuyla ilgilenmiyorum. Fizik sorunlarıyla ilgileniyorum” yanıtını vermiş.

Genç akademisyen, kendisine “yasa dışıdır” diyerek geçişine izin verilmediğini,  pasaport ve belgelerine el konulduğunu ve yaklaşık 9 saat Larnaka Havalimanı’nda bekletildikten sonra  Dubai’ye geri gönderildiğini kaydetti.

Yaşadığı süreçle  ilgili duygularını  da paylaşan Kitamura, Japonya’dan üniversitesinin desteğini alarak sunum yapmak üzere geldiğini, bu sunumun kariyeri açısından da büyük önem taşıdığını,  sunumu yapamayacak olmakla ilgili ciddi stres ve endişe yaşadığını ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Kitamura, gelişiyle ilgili sorunlar yaşasa da, KKTC’yi çok sevdiğini ve memnuniyetle yine gelebileceğini de sözlerine ekledi.

DAÜ  REKTÖRÜ OSAM’DAN KİTAMURA’YA TEŞEKKÜR

Öte yandan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet  Osam Kitamura’yla biraraya gelerek DAÜ Fizik Günleri’ne katılımı ve bilimsel görüşlerini paylaştığı için teşekkür etti.

Prof. Dr. Necdet Osam, kıymetli bir bilim insanını tüm engellemelere rağmen DAÜ’de görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Osam, DAÜ’nün  bilimsel ahlakı, toplumsal  değerleri ve dünya barışını gözeten bir üniversite olduğunun altını çizerek, DAÜ’nün dünyadaki insanların birbirine saygı ve anlayışla davranması için erdem, barış ve gelişim kavramlarını içselleştirdiğini vurguladı.

Osam, bu bakımdan  ekol olan DAÜ’nün  bünyesindeki 113 kültürü daha ileriye taşıyacağını belirterek, bilimsel özgürlüğün tüm özgürlüklerin üzerinde olduğunu söyledi.

Osam insanlar birbirlerine saygı duyduğu sürece dünyanın daha iyiye gideceğini, bu konuda DAÜ’nün üzerine düşen görevi sürdüreceğini kaydetti.

DAÜ İÇİN TEKLİF

Osam, Japonya’daki üniversitesinde sözleşmesi bitmek üzere olan Kitamura’ya  DAÜ için teklifte bulunarak, “Sizin gibi değerli bilim insanlarına kapımız her zaman açık. DAÜ’de bir çok ülkeden akademisyen görev yapıyor” dedi.

TANOVA

Rektör Yard. Doç. Dr. Cem Tanova da TAK muhabirine yaptığı açıklamada,  bu kadar masum bir konuda bile  sorun çıkarılmasının özellikle üniversite konusunda Güney’deki yönetimin hiç tahammülü olmadığını gösterdiğini belirtti.

Tanova, “Böyle zarar verici  ve engelleyici tutumlar olmasa üniversiteler iş birliği ve barış için kullanılabilecek en önemli kurumlar” dedi.

Son Güncelleme: 25.03.2019 15:09
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