Rum ve Türk siyasi parti başkan ve temsilcileri biraraya geldi

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri Slovakya Büyükelçiliği’nin organizasyonunda ara bölgede düzenlenen rutin toplantılar çerçevesinde bir araya geldi.

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ledra Palas Otel’de yer alan toplantıda iki toplumlu diyalog kapsamında güven artırıcı önlemlerin uygulanması olasılığı ele alındı.

Ada içi yeni geçiş kapıları açılmasını destekleyici aktiviteler, sağlık alanında işbirliği ve Yeşil Hat üzerinden karşılıklı geçişlerin nasıl kolaylaştırılabileceği ele alındı.





