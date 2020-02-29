Rum tarafınca tek yanlı kapatılan lokmacı sınır kapısının iki tarafında, karara karşı eylem yapılıyor

RUM TARAFINDAKİ GRUP PARMAKLIKLARI AŞIP ARA BÖLGEYE GİRDİ
Rum Yönetimi’nin koronavirüs tedbirleri iddiasıyla tek yanlı kapattığı 4 sınır kapısından biri olan Lokmacı Sınır Kapısı’nın her iki tarafında, karara karşı eylem yapılıyor.
Rum tarafında Ledra Caddesi’nde toplan grup, geçişi engellemek için konan demir parmaklıkları aşıp ara bölgeye girdi.
Ledra Caddesi’ndeki sınır kapısında toplanan grubun, ikinci denemeleri sırasında polis tarafından konulan demir parmaklıkları açmayı ve ara bölgeye girmeyi başardığı ve oturma eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.
Son Güncelleme: 29.02.2020 14:49