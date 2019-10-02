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Rum Kesimi’nde askeri geçit töreni düzenledi

Kıbrıs Rum Kesimi dün tek taraflı olarak kutladığı bağımsızlık günü dolayısıyla Lefkoşa’nın Rum Kesimi’nde askeri geçit töreni düzenledi. Törende Sırbistan’dan alınan obüs sistemleri de ilk kez sahne aldı. Rum lider Anastasiadis ise yine Türkiye’yi suçladı.

Rum Kesimi’nde askeri geçit töreni düzenledi

Kıbrıs Rum Kesimi dün tek taraflı olarak kutladığı bağımsızlık günü dolayısıyla Lefkoşa’nın Rum Kesimi’nde askeri geçit töreni düzenledi. Törende Sırbistan’dan alınan obüs sistemleri de ilk kez sahne aldı. Rum lider Anastasiadis ise yine Türkiye’yi suçladı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:16
Rum Kesimi’nde askeri geçit töreni düzenledi

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre Kıbrıs Rum ordusu, bağımsızlık günü etkinliklerinde ellerindeki tank, top, helikopter tüm silah sistemlerini geçit töreniyle sergiledi. Törende Sırbistan’dan yeni satın alınan NORA B-52 obüs sistemleri de sahne aldı. Rum yönetimi geçen hafta İsrail’den de 8 insansız hava aracı satın almıştı. Rum lider Nikos Anastasiadis, geçit töreninde Türkiye’nin tehditlerine karşı savunma önlemleri aldıklarını öne sürdü.

Kıbrıs adası, İngiliz sömürge idaresinden Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında 16 Ağustos 1960’da imzalanan kuruluş, ittifak ve garanti anlaşmalarıyla bağımsızlığını kazandı. ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ ünvanını Türkleri dışlayarak tek yanlı ellerinde bulunduran Rum yönetimi, 16 Ağustos yerine 1 Ekim tarihini bağımsızlık günü olarak kutluyor.

YUNAN SAVUNMA BAKANI KATILDI

Askeri birlikler, tank ve top sistemleri ile helikopterler başkent Lefkoşa’nın Rum kesiminde geçit töreni düzenledi. Törende Yunanistan’ı Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos temsil etti. Rumların Sırbistan’dan yeni satın aldığı NORA B-52 obüsleri geçit törenine katılarak ilk kez sergilendi. Dakikada 12 top mermisi atabilen hareketli sistem, 52 kilometrelik atış menziline sahip. Geçit töreninde silah sistemini satan Sırbistan’dan da bir temsilci yer aldı.

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TÜRKİYE’YE SUÇLAMA

Rum lider Nikos Anastasiadis, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin deniz alanlarını tehdit ettiğini öne sürerek, “Denizlerdeki münhasır ekonomik bölgemize yönelik Türk tehdit ve tahrikleri savunma tedbirlerimizi artırmamıza yol açtı” dedi. Rum lider, Kıbrıs sorununda Türkiye’nin garantörlüğünü içermeyen bir çözüm arzuladıklarını da kaydetti. ABD, Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu, geleneksel müttefikleri Rusya’dan uzaklaşmaları şartıyla geçtiğimiz aylarda kaldırmıştı.

BİLGİ NOTU

Rum yönetimi, silahlanmanın dışında Türkiye ile siyasi sorunları bulunan İsrail ve Mısır’la da yakın işbirlikleri kuruyor. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından Kıbrıslı Türklerle Türkiye’yi dışlamayı hedefleyen Rum yönetimi, Kıbrıs adasının güneyinde tek yanlı münhasır alan ilan etti, İsrail ve Mısır’la doğu Akdeniz’i paylaşan anlaşmalar imzaladı.

Anahtar Kelimeler:
RumKktcKıbrısSilay
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