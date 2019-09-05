banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100131
ALTIN
280.528
DOLAR
5.6788
STERLİN
7.0084
EURO
6.2778
40 gün hapis yatacaklar
40 GÜN HAPİS YATACAKLAR
Süt bedelleri ödeniyor
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Hava durumu
Evinden "gizli bölme" çıktı!
EVİNDEN
banner306

Rum İçişleri Bakanlığından Açıklama

Rum İçişleri Bakanlığının, Larnaka’daki tapu dairesinden bazı dosyaların dışarıya taşınmasına dair suçlamalar konusunda açıklama yaptığı haber verildi.

Rum İçişleri Bakanlığından Açıklama

Rum İçişleri Bakanlığının, Larnaka’daki tapu dairesinden bazı dosyaların dışarıya taşınmasına dair suçlamalar konusunda açıklama yaptığı haber verildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:29
Rum İçişleri Bakanlığından Açıklama

Rum İçişleri Bakanlığının, Larnaka’daki tapu dairesinden bazı dosyaların dışarıya taşınmasına dair suçlamalar konusunda açıklama yaptığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Suçlama İşgal Bölgelerindeki Mallarla Alakalı Değil” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakanlığının, bir açıklama yaparak, DİKO milletvekili Hristos Orfanidis’in konuyla ilgili suçlamalarına yanıt verdiğini ve Orfanidis’in suçlamalarının şu ana kadarki bilgilere göre, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarıyla alakalı olduğunun görülmediğini belirttiğini iletti.

banner317
Gazete, dosyaların dışarıya taşınmasının, çalışanların tapu dairesinin Larnaka’dan Paralimni’ye taşınmasıyla ilgili tepkileriyle alakalı olduğunu da belirtti.

Gazete dosyaları dışarıya taşıdığından sözü edilen memurla ilgili disiplin araştırması yapılması için bir araştırma memuru atandığının teyit edildiğini de ekledi.

                     

Son Güncelleme: 05.09.2019 15:11
Anahtar Kelimeler:
Rum İçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Görevine Okan Donangil Atandı
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Görevine Okan Donangil Atandı
Hamitköy'de araç hırsızlığı...
Hamitköy'de araç hırsızlığı...
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan El-Sen’e destek
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan El-Sen’e destek
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “maraton” oyunu sahnelendi
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “maraton” oyunu sahnelendi
GAÜ ile Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi arasında büyük anlaşma
GAÜ ile Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi arasında büyük anlaşma
Belediyeler Birliği’nde Bölgesel Atık Yönetiminin De Ele Alındığı Çalıştay Düzenlendi
Belediyeler Birliği’nde Bölgesel Atık Yönetiminin De Ele Alındığı Çalıştay Düzenlendi
“DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri” 13 Eylül’de
“DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri” 13 Eylül’de
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne yeni atama...
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne yeni atama...
Fatih Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması...
Fatih Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması...
Zaroğlu: “Hükümet uyumsuzluk içinde”
Zaroğlu: “Hükümet uyumsuzluk içinde”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim