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Rum enerji uzmanından EastMed yorumu: Sürdürülebilir değil

Hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, Yunanistan, İsrail ve Rum yönetiminin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması sonrasında imzalanacağı açıklanan Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi EastMed'in sürdürülemeyeceğini söyledi

Rum enerji uzmanından EastMed yorumu: Sürdürülebilir değil

Hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, Yunanistan, İsrail ve Rum yönetiminin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması sonrasında imzalanacağı açıklanan Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi EastMed'in sürdürülemeyeceğini söyledi

25 Aralık 2019 Çarşamba 09:50
Rum enerji uzmanından EastMed yorumu: Sürdürülebilir değil

Atina’da atılacak imzaların, anlaşmaya taraf ülkeler arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine yardımcı olacağını belirten Ellinas, Avrupa’da, EastMed projesinin ekonomik ve siyasi açıdan uygun görülmediğini belirtti.

EastMed'in sürdürülebilir olmadığını ifade eden Rum uzman, yeni Avrupa Komisyonu Başkanlığının önceliğinin 2050’ye kadar sıfır fosil yakıt atığı olduğunu, bunun da AB’nin tamamen farklı bir istikamete yöneldiği anlamına geldiğini kaydetti.

Projeye yatırım yapacak şirketin de bulunamadığına dikkat çeken Ellinas, "Avrupa piyasaları kaybedildi. Asya piyasaları da çok rekabetçi" dedi.

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Salih, Güney Kıbrıs'a gidecek

Libya'da Halife Hafter'in müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in de hafta sonunda Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği belirtildi. Salih'in önce Yunanistan'a ardından da Kıbrıs Rum kesimine gideceği bildirildi.

Yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğunda olması beklenen EastMed boru hattının bir yılda 9 ila 12 milyon metreküp doğalgazı İsrail'den, önce Güney Kıbrıs'a oradan da Yunanistan’a, oradan da İtalya ve diğer güney Avrupa ülkelerine taşıması planlanıyor. 

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
RumDoğuAkdeniz
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