banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Rum ekonomisinin “kâbusu”
Rum ekonomisinin “kâbusu”
Çelebi:Bu kadarının olacağını düşünmemiştim!
Çelebi:Bu kadarının olacağını düşünmemiştim!
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'ye döndü
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'ye döndü
Mağusa Bölgesi'nde su kuşları yetiştirilen iki çiftlikte kuş gribi tespit edildi
Mağusa Bölgesi'nde su kuşları yetiştirilen...
"Rum Cezaevi'nde can güvenliği yok"
banner404
Flaş Haber
Rum ekonomisinin “kâbusu”
Kapat

Rum ekonomisinin “kâbusu”

Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SEK) Mali Araştırmalar Dairesi Müdürü Hristos Karidis KKTC’nin “kayıt dışı” olduğunu öne sürdüğü ekonomisinin Rum ekonomisi açısından “kâbus olduğunu” öne sürerek Rum yönetiminin derhal önlem almasını istedi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 16:36
Rum ekonomisinin “kâbusu”

Alihtia’nın haberine göre geçen yıl Kasım ayında Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin, Yeşil Hat Tüzüğü haricinde KKTC’den yapılan alışverişler konusunu profesyonelce ele aldığı bir toplantı yapıldığını hatırlatan Karidis Güney’deki ilgili kesimlerin (konfeksiyon, akaryakıt, sigara, tütün, ilaç v.b) “haksız rekabetten” şikâyet ettiğini ancak o günden bugüne hiçbir önlem alınmadığını savundu.

Karidis bu yılın ilk 8 ayında Rumların kredi kartı ile KKTC’de yaptığı harcamaların 29,3 milyon Euro’ya ulaştığını, Rum Akaryakıt İstasyonları Derneği’nin açıklamasına dayanarak sektörün KKTC yüzünden 2022’de 180 milyon Euro’luk gelir kaybına uğradığını, bu meblağın 60-80 milyon Euro’sunun devlet tarafından alınması gereken vergi olduğunu savundu.

Yeşil Hat Tüzüğü’nü de “çok pahalı siyasi bela” olarak niteleyen Karidis KKTC’nin ekonomik izolasyondan şikayet etmesi nedeniyle AB’nin Rum yönetimine bazı gevşetmeler uygulaması telkininde bulunduğunu,  emtia ve belgelerin Gümrük kontrolünden yüzeysel geçmesi nedeniyle Yeşil Hat’tın Rum ekonomisi açısından “açık yara olduğunu” öne sürdü

“Haridis “paydaşların (hükümet, meclis, adalet, savcılık) kısıtlama yöntemi bulması gereken, meşruiyet ve ekonomi için büyük bir kara delikten söz ediyoruz” dedi ve denetim ve cezaların artırılmasını, KKTC’nin ekonomik izolasyonunun “yalan olduğuna vurgu yapılarak” AB’den Yeşil Hat Tüzüğü’nün gözden geçirilmesini önerdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelebi:Bu kadarının olacağını düşünmemiştim!
Çelebi:Bu kadarının olacağını düşünmemiştim!
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'ye döndü
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'ye döndü
Mağusa Bölgesi'nde su kuşları yetiştirilen iki çiftlikte kuş gribi tespit edildi
Mağusa Bölgesi'nde su kuşları yetiştirilen iki çiftlikte kuş gribi tespit edildi
"Rum Cezaevi'nde can güvenliği yok"
"Rum Cezaevi'nde can güvenliği yok"
Hayvanseverler eylem yaptı!
Hayvanseverler eylem yaptı!
En fazla yağış nerede kaydedildi?
En fazla yağış nerede kaydedildi?
Yüksek Seçim Kurulu'ndan önemli duyuru!
Yüksek Seçim Kurulu'ndan önemli duyuru!
Üstel: Belediyeler büyük projelere imza atabilecek
Üstel: Belediyeler büyük projelere imza atabilecek
Kilitkaya köyüne yine ateş düştü
Kilitkaya köyüne yine ateş düştü
Sağanak yağmur bekleniyor!
Sağanak yağmur bekleniyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim