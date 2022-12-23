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Rum basını: Tansu Çıdan cinayetinin sebebi “kuşku”
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Rum basını: Tansu Çıdan cinayetinin sebebi “kuşku”

Fileleftheros gazetesi, Rum Merkezi Cezaevi’nde 27 Ekim tarihinde öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayetinin kuşku olduğunu yazdı.

23 Aralık 2022 Cuma 15:37
Rum basını: Tansu Çıdan cinayetinin sebebi “kuşku”

Rum Merkezi Cezaevi’nde 27 Ekim tarihinde öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor.

Fileleftheros gazetesi, Tansu Çıdan’ın cinayet sebebinin “kuşku” olduğunu yazdı.

Fileleftheros Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün gerçekleştirilen duruşmada, iddia makamının anlattıklarından, baş sanık Veysi Batur’un maktulün elinde eşinin çıplak görüntüleri olduğundan kuşkulandığı için Çıdan’a işkence ettiği ve öldürdüğü sonucunun çıktığını yazdı.

Gazete önceleri cinayetle suçlanan ancak daha sonra anlaşma yaparak tanık koruma programına alınan 2’nci ve 3’üncü sanığın avukatlarının iddia makamının anlattıklarını doğruladığını belirtti. Cinayet suçlamasının geri çekilmesi ile artık 2’nci sanığın “düşüncesiz, umarsız ve tehlikeli eylemle, 3’üncü sanığın da uyuşturucu kullanarak ölüme sebebiyet vermekle suçlanmakta olduğu kaydedildi.

Habere göre Batur, Çıdan’ın elektronik postasında, eşine ait çıplak görüntü ve videolar bulunduğundan kuşkulanıyordu. Kontrol etmek için Çıdan’dan elektronik posta hesabının şifresini istedi ancak Çıdan hatırlayamadı.  Batur, bu nedenle Çıdan’a demir çubuk, delici ve kesici alet ve metal kablo kullanarak iki gün işkence etti ve sonunda öldürdü.

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