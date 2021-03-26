RTÜK Başkanından YYK'ya tebrik

Yayın Yüksek Kurulu’ndan verilen bilgiye göre, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Yayın Yüksek Kurulu (YYK) 11. Dönem Başkanlığı'na seçilen Feyzi Hansel ile telefon görüşmesi yaptı.

RTÜK Başkanı Şahin, başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Feyzi Hansel'e tebriklerini iletirken, başta Hansel ve Yönetim Kurulu'na atanan üyelere yeni dönemde başarı diledi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile YYK Başkanı Feyzi Hansel, telefon görüşmesinde, yeni dönemde ilişkilerin artarak devam edeceği konusunda hemfikir olduklarını belirttiler.

