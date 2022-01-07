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Rozagi Guest House’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağış

Mehmetçik köyünde bulunan Rozagi Guest House, çocukların yeni yıldaki ihtiyaçlarının karşılanması için Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) bin TL’lik bağışta bulundu.

07 Ocak 2022 Cuma 12:00
Rozagi Guest House’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağış

Dernekten yapılan açıklamada, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Rozagi Guest House Direktörü Havva Altıngüneş’in, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı’nda, çocukların yeni yıldaki ihtiyaçlarının karşılanması için “büyük bir duyarlılık göstererek” bin TL bağışta bulunduğunu söyledi.

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Kocaismail, çocukluk çağı kanserlerini yaşamış çocukların yeni yıl ihtiyaçlarını karşılanması için yardımını esirgemeyen Havva Altıngüneş’e teşekkürlerini sundu.

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Son Güncelleme: 07.01.2022 12:20
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