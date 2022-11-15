Rolex saat hırsızı mahkemeye çıkarıldı!

(Kamalı Haber) - Haspolat’ta faaliyet gösteren UKÜ kütüphanesi içerisinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Neder Altıyeb Ishag dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak huzurda bulunan zanlı Ahmet Neder Altıyeb Ishag’ın 28 Ekim 2022 tarihinde 16.30 raddelerinde Haspolat'ta faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde bulunan kütüphane içerisinde ayni kütüphane içerisinde çalışma masası üzerinde bulunan M.M.K’ye ait olan 1 adet rolex marka bayan kol ve şahsi çantası içerisinde bulunan toplam 700 TL parayı sirkat edilmesi olayına methaldar olduğunu söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine 14 Kasım tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güvenlik Biriminden alınan bilgide rolex saat ile parayı çalan kişinin güvenlik kameralarından tespit edildiğinin bildirildiğini söyledi. Polis ayni gün mesele ile ilgili olarak yapılan araştırmada zanlı Ahmet Neder Altıyeb Ishag isimli şahıs tespit edildiği ve rolex marka kol saati tasarrufunda bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını pasaportunun

henüz bulunamadığı ülkedeki statüsünün henüz tespit edilemediği ayrıca yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.