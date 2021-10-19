Rogers’dan erken seçim tarihini belirleme çağrısı

“MECLİS’İN VE DEVLETİN İTİBARIYLA OYNAMAYIN, ÜLKENİN ÖNÜNÜ AÇIN!”
Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis Danışma Kurulu’nda yapılan toplantıda partiler arasında uzlaşı çıkmamasını ve hükümetin “halka karşı erken seçim için 26 Aralık tarihini verirken toplantıda farklı konuştuğunu” savunarak, eleştiride bulundu.
Yazılı açıklama yapan Rogers, istifanın arkasında ayak oyunları olduğunu iddia etti. Rogers açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“MECLİS’İN VE DEVLETİN İTİBARIYLA OYNAMAYIN, ÜLKENİN ÖNÜNÜ AÇIN!”