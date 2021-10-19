Rogers’dan erken seçim tarihini belirleme çağrısı

“MECLİS’İN VE DEVLETİN İTİBARIYLA OYNAMAYIN, ÜLKENİN ÖNÜNÜ AÇIN!”

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis Danışma Kurulu’nda yapılan toplantıda partiler arasında uzlaşı çıkmamasını ve hükümetin “halka karşı erken seçim için 26 Aralık tarihini verirken toplantıda farklı konuştuğunu” savunarak, eleştiride bulundu.

Yazılı açıklama yapan Rogers, istifanın arkasında ayak oyunları olduğunu iddia etti. Rogers açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Hükümetin istifa etmesi şu anda mevcut hükümetin hala görevde olduğu ve sorumluluğunun devam ettiği gerçeğini değiştirmez. Hem Meclisi toplayamayıp hem de seçim tarihini belirlememekte ısrar eden hükümetin büyük ortağı ve kendi içinde parçalanmış küçük ortaklar ülkenin önünü tıkamaya ısrarla devam ediyor. Net bir şey var ki toplumun öncelikleri onların önceliği değil. Bir de pişkinlik yapıp muhalefet meclisi açsın diyorlar. Kendinizi nasıl bir ‘dokunulmazlık’ içinde hissettiğinizi bilemiyorum, bilmek veya öğrenmek de istemiyorum, lakin tek söyleyeceğim halkın her şeyin farkında olduğudur. İnsanımız geçim derdindeyken siz her şey süt limanmış gibi kurultay derdindesiniz. Bu Meclis’ten bir zorlama hükümet daha çıkmayacağı aşikar. Meclis’in ve devletin itibarı ile oynamayı bırakın artık; belirlensin seçim tarihi ve açılsın bu ülkenin önü.”