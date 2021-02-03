Rogers: “Vaka sayılarının düşmeye başlamadan önce artması beklenen bir durumdur”

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers,, yaptığı açıklamada, “Diğer yandan, pozitif vakaların temaslılarının çok olması, temaslıların kendilerini saklama eğiliminde olması, kuluçka döneminde olan çok insan olduğunu işaret etmektedir. İlerleyen günlerde bu kişilerin bazılarının pozitifleşeceğini ve sayıların yüksek seyretmeye devam edeceğini öngörebilmek zor değil” dedi.

“KURALLARA UYARAK BULAŞMA ORANINI HEP BİRLİKTE DÜŞÜREBİLİRİZ”

Kapanma döneminde herkesin üstüne bazı görevler düştüğüne işaret eden Rogers, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Evde kalarak temas ettiğimiz insan sayısını en düşük seviyede tutmalı, çekirdek ailemiz dışında birisiyle görüşmemeliyiz. Çalışmak zorunda olanların maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulaması ve temas çemberini en az sayıda, kısıtlı ve sabit tutarak çalışması gerekiyor. Yaşlılarımızı korumak için onlarla temastan kaçınmalıyız.”

Rogers, kurallara uyarak bulaşma oranının düşüşe geçmesinin hep birlikte sağlanabileceğini vurgulayarak, “Bunu hep birlikte başaracağız. Covid19 değil, halk kazanacak” dedi.