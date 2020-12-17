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Rogers: “Uygulanamayacak bir program”

17 Aralık 2020 Perşembe 19:26
Rogers: “Uygulanamayacak bir program”
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ROGERS: “UYGULANAMAYACAK BİR PROGRAM”

HP Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hükümet programını değerlendirdi.

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HP Milletvekili Jale Refik Rogers, hükümet programını değerlendirmek için söz alarak, programa bakıldığında hükümetin önünde çok zaman varmış gibi göründüğünü, birçok hedef konduğunu ancak bunun gerçekçi olmadığını savundu.

Rogers, sağlık ile ilgili hedeflere bakıldığında bile bunun uygulanamayacak bir program olduğunun açıkça görülebileceğini ifade ederek, programa yönelik eleştirilerde bulundu, istihdamların ihtiyaç ve öneme göre yapılmasını istedi.

Sağlık alanında marifetin, dört duvar değil, iş gücü ve uzman ekiplerin bir araya getirilmesi olduğunu anlatan Rogers, bir milletvekili olarak seçim hükümetinden beklentisinin sağlık ve ekonomi alanını iyi yönetmesi olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
HP Girne Milletvekili Jale Refik RogersCumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
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