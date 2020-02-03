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Rogers: “Teknik düzenleme yapıldı…”

Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı

Rogers: “Teknik düzenleme yapıldı…”

Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:48
Rogers: “Teknik düzenleme yapıldı…”

İSTATİSTİK KURUMU (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

ROGERS: “TEKNİK DÜZENLEME YAPILDI…”

İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle onaylayan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi yarın saat 10.00’da olacak.

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Toplantının son bölümünde İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapıldı. Tasarı oy birliği ile kabul edildi.

Tasarıya ilişkin raporu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers okudu.

Rogers, yasanın Cumhuriyet Meclisi’nden geçtiğimiz yıl geçirildiğini ancak Devlet Planlama Örgütü’nden bu kuruma geçen kişilerin intibaklarıyla ilgili sorun yaşandığını söyledi.

Rogers, tasarıda bir kelimelik teknik bir düzenleme yapıldığını ifade etti.

Son Güncelleme: 03.02.2020 16:01
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