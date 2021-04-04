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Rogers: “Sürdürülebilir açılım herkesin dileği"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, Covid19’un ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin her geçen gün daha ağır hissedildiği bir dönemde olunduğunu; sürdürülebilir açılımın herkesin dileği  olduğunu ancak üç maymunu oynayarak sürdürülebilir açılımı sağlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

04 Nisan 2021 Pazar 13:00
Rogers: “Sürdürülebilir açılım herkesin dileği"
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Rogers yazılı açıklamasında,  hükümetin yaptıkları ve yapmadıklarından dolayı açılımın devamlılığının riske atıldığını savundu ve salgının görmezden gelinerek atlatılamayacağını ifade etti.
Rogers,  “Görmezden gelmek salgının hızını da bulaşı da artıracaktır. Sonunda bizi yine kapanmaya mecbur edecek tehlikeli bir oyun olur. Hükümetin yapması gerekenleri uzun zamandır söylüyoruz ama maalesef yeniden tekrar etme gereği duyuyoruz, çünkü bir adım ileri giderken iki adım geriye gidiyoruz” dedi.
Uzun süredir rastgele testlerin artması gerektiğini anlattıklarını, ancak hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın mesajı yanlış anlayarak bazı testlerin zorunluluğunu kaldırarak rastgele teste çevirdiğini ileri süren Rogers, şöyle devam etti:
“Bazı iş kollarından haftalık veya iki haftada bir istenilen testleri rastgele test olarak yapılacağı söylenmiş. Ayrıca halihazırda oturmuş bir sistem olan, çalışanların merkezlere giderek test yaptırması rutinini kaldırarak biz gelip testleri yaparız diyor. Elbette düzgün bir planlama ve istatiksel çalışma ile Sağlık Bakanlığı bunu üzerine alabilir. Ancak bunun için sahada ciddi sayıda elemana ihtiyaç vardır. Bu konuyla ilgili herhangi bir planlama olmadığını görüyoruz. Şu anda sadece kuaförler, güzellik salonları ve eğitim merkezlerinden istenilen bu testleri ya bütün iş kollarına mecbur hala getirip birkaç haftada bir herkesin rutin testini yaptırması sağlanmalı ya da bu rastgele testlerin hangi şekilde, nasıl bir çalışmayla yapılacağı halka açıklanmalıdır. Sıkı denetim ve yüksek sayıda test sürdürülebilir açılımın anahtarıdır.” 

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“MERKEZİ KARANTİNALARDA PARTİLER YAPILIYOR, EV KARANTİNASI NASIL KONTROL EDİLECEK?”
Ev karantinasının daha ekonomik ve psikolojik olarak herkesin tercih edeceği bir model olacağını  da kaydeden Rogers, düzgün ve denetlenebilir bir sistem kurulduğu takdirde kimsenin buna itiraz etmeyeceğini belirtti. 
Rogers, “Gelen haberlere göre, merkezi karantinalarda bile partiler yapılıyor, bazı kişiler sabah çıkıyor akşam geliyor. Özel güvenlikle yapılan anlaşmalar da iptal edildiği ve herhangi bir denetim yapılmadığı için bir lakaytlık söz konusudur. Merkezi karantinalar kontrol edilemezken ev karantinası nasıl kontrol edilecek? Hükümetin bunu konuda bir planı var mıdır? Daha fazla sayıda rastgele test yapılarak toplum arasında dolaşan pozitif vakaların tespit edilmesi ve bulaş zincirinin kırılması için çalışma yapılması gerekmektedir. Etkin bir denetimle iş yerlerinin ve kişilerin kurallara uymasını sağlamak şu anda kapanmayı önlemek için gerekli iki husustur. Tüm bunlar için planlamanın çok iyi yapılması şarttır. Bu yolla çocuklarımız okullarına gidebilsin, kan ağlayan turizmciler de çalışmaya başlayabilsin. Dünyada vaka sayıları artarken ve farklı varyantlarla bulaş hızlanırken biz burada hiçbir şey yokmuş gibi üç maymunu oynayarak salgının bizi es geçmesini bekleyemeyiz” diye konuştu.

 

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Son Güncelleme: 04.04.2021 13:10
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