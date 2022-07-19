Rogers: “Şu Anki Vakalar Buz Dağının Görünen Kısmı”

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, artık yeterli sayıda test yapılmadığını savunarak, “Şu anda açıklanan vakalar buz dağının görünen kısmı” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya gore, Rogers, BRT’de bir programa konuk olarak, son günlerde yaşanan Covid-19 vaka artışları ve önlemlerle ilgili soruları yanıtladı. Sağlık Bakanlığı’nın, gerekli önlemleri zamanında almadığını savunan Rogers, “Bakanlık, iş işten geçtikten sonra günü kurtarmaya çalışıyor” diye konuştu.

Pandemi sürecinin ilk başlarda ülkeyi birçok bilinmezlikle karşı karşıya bıraktığını, şu anda çok daha fazla deneyimin ve önlem alacak mekanizmaların mevcut olduğunu ama bunların dahi kullanılmadığını öne süren Rogers, şöyle devam etti:

“Şu anda Omicron’un alt varyantlarının oluşturduğu bir dalga ile karşı karşıyayız. Virüslerin ne yapacağını her zaman kestirmek mümkün değil, sürekli olarak mutasyona uğruyorlar. Hangisinin dominant olup diğer varyantları baskılayacağı, etkisinin ne olacağını önceden kestirmek mümkün değil ama epidemiyolojik verileri yakından takip edip bu dalgalara hazırlıklı olmak gerekiyor. Maalesef Sağlık Bakanlığı planlamasını önceden yapmıyor. İş işten geçtikten sonra bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, gerekli adımlar zamanında atılmıyor. Şu an bulunduğumuz nokta öyle bir nokta.”

-“Dünya Sağlık Örgütü uyarmıştı ama önlem alınmadı”

Dünyada vaka sayılarının arttığı ve yeni bir dalga ile karşı karşıya olunduğunu Dünya Sağlık Örgütü’nün daha önceden açıkladığını ifade eden Jale Refik Rogers, bakanlık tarafından tedbir alınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Aslında Temmuz ortasında vaka sayılarının pike ulaşılacağı bilinen birşeydi ama buna rağmen Sağlık Bakanlığı gerekli önlemleri zamanında almadı. Vaka sayıları arttıkça doğru orantılı şekilde hastaneye yatış sayıları da artış gösteriyor. Halkın bu noktada nasıl sağlık hizmet alacağının önceden planlanmış olması gerekiyordu”

-“Hastalar muhattap bulamıyor”

Rogers, “Acil servislerimizde zaten personel sıkıntısı varken Covid-19 hastalarının da yükünü çekmeye başladı. Şu anda enfeksiyon ve göğüs polikliniğinde bu hastalar bakılıyor ama bu poliklinikler öğlene kadar hizmet veriyor. Bu saatten sonra acil servislerde ciddi bir yığılma oluşuyor” diye konuştu.

“Sağlık Bakanlığı’nın bunu önceden görüp planlamayı yapması gerekiyordu” diyen Rogers, “UBP-HP döneminde yapılan ateş polikliniği uygulaması vakaların arttığı bu dönemde de uygulamaya sokulması ve semptom gösteren hastaların sağlık hizmetine daha kolay erişimi sağlanabilirdi. Hastalar muhattap bulamıyor, tedaviye erişimde sıkıntı yaşıyor” ifadelerini kullandı.

-“Aşılamayla ilgili yeterli bilgilendirme yapılmıyor”

5 doz aşının olunması gerekip gerekmediğiyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu da yanıtlayan Jale Refik Rogers, şunları belirtti:

“Bu sayı yüksek gözüküyor ama 5 doz olanların çoğunluğunun ilk 2 dozu Sinovac. Daha sonra çıkan varyantlar için bu aşının yeterli olmadığı görüldüğü için koruyuculuğu daha yüksek mRNA aşı dozlar önerildi. Aşılamayla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın elinde yeteri miktarda aşı olduğunu duyuyoruz. Ama hala aşıyla ilgili yeterli bilgilendirmenin yapılmadığını görüyoruz. Şu anda 50 yaş altı kişilere hatırlatma dozu yapılmıyor. Giden kişiler, ‘aşılama yapmıyoruz’ gibi cevaplarla karşılaşıyor. Bakanlığın, acilen aşılanma konusunda bilgilendirme yapması ve aşı olmaya gidenleri geri çevirmemesi gerekiyor.”

-“Bana birşey olmaz düşüncesine kapılmayalım”

Hastalığın hafiflediği ve “bana birşey olmaz” düşüncesine kapılmamak gerektiğini kaydederek, özellikle risk grubunda olan kişilerin 4-6 ay arasında hatırlatma dozu yapmasının önemli olduğunu ifade eden Rogers, “Bunu kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Diyabeti, tansiyonu olanlar, bağışıklığı düşük olanlar ile kanser hastalarının özellikle hatırlatma dozunu aksatmaması gerekiyor” dedi.

Artık yeterli sayıda test yapılmadığını ve şu andaki vakaların buz dağının görünen kısmı olduğunu savunan Rogers, şöyle devam etti:

“Vakaların açıklanan sayılardan daha fazla olduğunu söylemek mümkün bu verilere baktığımızda. Bu dalganın yavaş yavaş etkisini kaybedip hafifleyeceği döneme gireceğiz ama kış dönemine yeni bir varyant elbette çıkabilir. Bunu artık hayatımızın bir parçası olarak görmeliyiz ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumamız gerekiyor. Yaz ayları olmasına rağmen çevremizde çok vaka duymaya başlıyoruz. Semptomu olanların test sonuçları negatif çıksa bile bir süre kendilerini izole etmeleri ve testlerini tekrarlamaları gerekiyor.”

-“İyi yönetime her zamankinden daha çok ihtiyaç var”

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Jale Refik Rogers, “Şu anda iyi yönetime çok daha fazla ihtiyaç olan bir dönemdeyiz” dedi.

Pandemi ve savaşla birlikte dünyada pahalılaşmanın olduğuna, herşeyini fiyatının kat kat artığına dikkat çeken HP Milletvekili Rogers, bunları önceden görüp önlem almanın hükümetlerin görevi olduğunu ancak son 2 senedir koalisyon hükümetlerinin bunu yapmadığını öne sürdü.

Rogers, “Açıklanan ekonomik pakette bile borçlanma dışında birşey görmedik. Küçük esnafın, tarımcının girdi maliyetlerini ucuzlatacak, hayatını kolaylaştıracak düzenlemelerle ilgili hiçbir şey duymadık” dedi.

Kıb-Tek’te yaşananlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Rogers, son dönemde birkaç kez değişen bakanların yakıt alımı konusunda önceki yönetimi eleştirmesine rağmen aynı yöntemi uyguladığını savunarak, şunları kaydetti:

“Dünyada enerji ile ilgili pahalılanma ortada iken ihale ile en ucuzun almak yerine ihalesiz yapılan art arda direk alımlarla 5 milyon dolar zarar edildiği görülüyor. Buna rağmen herhangi bir ihaleye çıkılmadı, sürekli direk alım yapıldı. Hem kalitesiz, hem pahalı yakıt direk satın alındı. Göreve gelen bakanlar hep bir öncekini eleştirdiler ama aynı zihniyetle devam ederek, kurumu ve devleti ciddi anlamda zarara uğrattılar.”