Rogers: “Sağlık bir ekip işidir, bütünlüklü düşünülmeli”

Halkın Partisi Girne Milletvekili ve Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers, sağlığın bir ekip işi olduğunu ve bütünlüklü düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Jale Refik Rogers yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki sağlık sistemini değerlendirdi.

Rogers, sağlık sisteminin hekimlerden ibaret olduğu algısının yanlış olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti:

“Üzülerek söylüyorum ki, ülkemizdeki sağlık sistemi geçmişte hep hekimlerden ibaretmiş gibi düşünüldü ve genelde bu yönde istihdam yapılmasına ağırlık verildi. Laboratuvar ve koruyucu sağlık hizmetleri gibi konulara yeterli ilgi gösterilmedi. Hekimlerimiz sağlık sisteminin olmazsa olmazıdır ama aslında sağlık çok daha bütünlüklü yaklaşılması ve çözülmesi gereken bir konu. Geçen hükümet döneminde olumlu bir adım atılarak epey bir hemşire istihdamı yapıldı. Sağlık alanı, hekim, hemşire, laboratuvar ekibinden tutun da paramedik personeline kadar hepsini kapsar. Sağlık bir ekip işidir. Bunu hiç unutmamamız gerekir diye düşünüyorum. Geçen hükümet döneminde sağlığın sosyal boyutuyla ilgili de birçok adım atılmaya çalışıldı. Bunun olumlu olduğuna ve bu hükümet döneminde de devamının getirileceğine inanıyorum.”

Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin önemine de değinen Rogers, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık yaratan aktivitelerin önemine işaret etti.

Rogers, uyuşturucu konusunda denetimli serbestlikten yararlananların kan ve idrar tahlillerinin devlet laboratuvarlarında yapılamadığı söylemleri için ise, laboratuvarlarla ilgili yapılması gereken çok iş olduğunu belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda ülkede bir kıpırdanma başladığını ve farkındalık yaratma açısından Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından birçok aktivite yapıldığını belirten Rogers, şöyle devam etti:

Devletin hala bir rehabilitasyon merkezinin bulunmadığını ifade eden Rogers, denetimli serbestlik yasası geçtiğinde bu konu çok tartışıldığını, bu yasadan yararlanacak kişilerin gönderilebileceği bir merkez yokken, yasanın biraz havada kaldığını söyledi.

Rogers açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rehabilitasyon merkeziyle ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından bir mekan belirlendi. Bakanlığın önemsediği bir konudur; dolayısıyla sürecin bundan sonra hızlanacağını düşünüyorum. Şu anda mecliste İdari, Kamu ve Sağlık İşleri komitesinde görüşülen Ruh Sağlığı yasa tasarısı da rehabilitasyon merkezinin yasal alt yapısını oluşturacak. Bu yasayı yaz sonuna Meclis Genel Kurulu’na sevk etmek için çalışıyoruz.”

“ÇOCUKLARIMIZI BİLİNÇLENDİRMELİ VE HOBİLERE YÖNLENDİRMELİYİZ”

“Hangi konuya değinirsek değinelim her şeyin başı eğitime dayanıyor” ifadesini kullanan Rogers, çocukların eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi konusunda hem öğretmenlere hem de ebeveynlere iş düştüğünü belirtti.

Rogers, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çocukların spora, müziğe, sanata, farklı hobilere yönlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, çocuklar için bir başka tehlike unsuru olan teknoloji bağımlılığıyla da aynı yolla mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti.