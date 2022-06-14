banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari Ücret 8 Bin 500 TL olabilir
Asgari Ücret 8 Bin 500...
ZANLI ELİE DRANDU BAZE MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI
ZANLI ELİE DRANDU BAZE MAHKEME...
İBRAHİM AKÇUL BULUNMUŞTUR
İBRAHİM AKÇUL BULUNMUŞTUR
56 Gram Ağırlığında Hintkeneviri Türü Uyuşturucu Bulundu
56 Gram Ağırlığında Hintkeneviri Türü...
Acele işe şeytan karıştı!
Acele işe şeytan karıştı!
banner405

Rogers: “Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığının odağı diğer hastalıklar ve genel sağlık hizmetlerine yönelmeli”

14 Haziran 2022 Salı 15:45
Rogers: “Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığının odağı diğer hastalıklar ve genel sağlık hizmetlerine yönelmeli”

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, “Pandemi Bitiyor Ama Sağlıkta Sorunlar Dağ Gibi Karşımızda Duruyor” konulu konuşmasında son yıllarda tüm enerji ve kaynağın pandemiye yöneldiğini ancak artık Sağlık Bakanlığının odağının diğer hastalıklara ve genel sağlık hizmetlerine yönelmesi gerektiğini belirtti.

Acil Durum Hastanesi’nde sadece 1-2 hasta kalması nedeniyle artık farklı amaçlarda hizmet verebileceğine işaret eden Rogers, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden bu hastaneye bazı birimlerin geçmekte olduğuna dair bilgi aldığını, bunun nasıl bir plan ve program çerçevesinde yapılıyor olduğunu sordu.

Rogers, acil serviste yaşanan sıkıntıların önemine de değindi ve acilde verilen hizmetlerde aksamalar olduğuna dikkat çekerek, acil tıp uzmanı eksikliği olduğunu, mevcut hekimlerin ise tükenmişlik sendromu ile mücadele ettiklerini kaydetti.

Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası’nın bir an önce güncellenmesi gerektiğini, bu yasanın çağı yakalamasının elzem olduğunu söyleyen Rogers, Sağlık Bakanlığının Meclis’e getirmesi gereken ilk yasanın bu olması gerektiğine inandığını ifade etti.

Rogers, hastanelerde taşeron şirketler aracılığıyla yapılan istihdamlara da değinerek, bu taşeron şirketlerde sıkıntılar yaşanmaya başlandığını, bir taşeron firmaya bağlı 83 kişinin maaşlarını alamadığını öne sürdü ve Sağlık Bakanlığının buna dair planlarını sordu.

Sağlık Bakanlığının deniz suyu ile ilgili analizleri hakkında da bilgi almak isteyen Rogers, nisan ayında yapılan testler sonucunda bazı noktalarda yüksek sonuçlar çıktığını ancak bir ay sonra yapılan testlerde sorunlu noktalar yerine farklı bölgelerde test yapıldığını belirtti ve neden aynı yerlere tetkik yapmaktan kaçınıldığını sordu.

banner341
-Altuğra: “Üroloji servisi tamamen Acil Durum Hastanesi’ne taşındı. Diğer servisler de altyapılarının hazırlanmasının ardından, değerlendirilip taşınacak”

Rogers’ın sorularına yanıt veren Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Rogers’ın tespitlerinin farkında olduklarını ifade ederek, katkıları için teşekkür etti.

Acil Durum Hastanesi’nin pandemi ve acil durum için ayrılan bölümleri dışında diğer hizmetleri de vermeye başlayacağını belirten Altuğra, ilk olarak üroloji servisinin taşındığını, ileriki zamanlarda da diğer servislerin altyapı ve personel durumuna göre taşınacağını, çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Nalbantoğlu’nun mevcut nüfusa yetişmediğini, Acil Durum Hastanesi’nin bu noktada devlet yükünün azaltılması yönünde önemli bir görevi olacağını söyleyen Altuğra,  acil servislerde problemlere de değinerek, hekim kadrolarında eksiklikler olduğunu, personel istihdam etme yetkilerini kullanırken hekimlere öncelik vereceklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı altında yasa çalışmalarının yoğun bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Altuğra, taşeron firmalarla ilgili yaşanan sıkıntıları da doğrulayarak, bu şirketlerle görüşme ve bir daha hizmet almama gibi tedbirlerin gündemde olduğunu ifade etti.

Bir önceki Meclis oturumunda Milletvekili Filiz Besim’in geçen yıllarda yanan kalp damar cerrahisi anjiyo bölümüyle ilgili sorularına da yanıt veren Sağlık Bakanı Altuğra, tamiratı için ihaleyi kazanan şirketin döviz artışından dolayı ihaleden geri çekilmek durumunda kaldığını, tekrardan keşif bedelinin belirlenmesiyle yeni bir ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Yanan anjiyo cihazının ise, tamir edildiğini ve çalışıyor durumda olduğunu kaydeden Altuğra, Acil Durum Hastanesi’nde donanımlı bir anjiyo cihazı daha olduğunu, bu konuda bir mağduriyet yaşanmadığını vurguladı.

Altuğra, polikliniklerdeki sıkıntıların, teşkilat yasalarının güncellenmesiyle düzeleceğini, bunun yanında 500 yataklı hastanenin temelleri atılacağını, hemen ardından ise Girne Hastanesi için keşif bedelinin belirlenip, ihaleye çıkılacağını dile getirdi.

banner360
Son Güncelleme: 14.06.2022 16:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağanak yağış etkili oluyor
Sağanak yağış etkili oluyor
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Hamzaoğulları: “Türk Lirasının erimesinden dolayı Güney’den gelen insanlar arabalarını tıklım tıklım doldururken, biz en ucuzunu bulmayaçalışıyoruz“
Hamzaoğulları: “Türk Lirasının erimesinden dolayı Güney’den gelen insanlar arabalarını tıklım tıklım doldururken, biz en ucuzunu bulmayaçalışıyoruz“
Tatar: “Doğu Akdeniz’deki Türk devletinin güçlenmesi, yaşatılması fevkalade önemli”
Tatar: “Doğu Akdeniz’deki Türk devletinin güçlenmesi, yaşatılması fevkalade önemli”
Asgari Ücret 8 Bin 500 TL olabilir
Asgari Ücret 8 Bin 500 TL olabilir
Meclis'te güncel konuşmalar yapılıyor
Meclis'te güncel konuşmalar yapılıyor
Amcaoğlu, dövize endeksli muhasebe sistemine geçiş söylemini “hayalcilik” olarak niteledi
Amcaoğlu, dövize endeksli muhasebe sistemine geçiş söylemini “hayalcilik” olarak niteledi
Hasan Ser'in otopsisi kan ve doku örneği alındı
Hasan Ser'in otopsisi kan ve doku örneği alındı
Taçoy: “İşverene zoru yaşatmak, emekçinin de hakkını yemek istemeyiz”
Taçoy: “İşverene zoru yaşatmak, emekçinin de hakkını yemek istemeyiz”
Amcaoğlu: “Sıkıntıları gidermeye yönelik çalışmalarımızı tamamladık“
Amcaoğlu: “Sıkıntıları gidermeye yönelik çalışmalarımızı tamamladık“

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim