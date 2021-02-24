banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ak koyun kara koyun ortaya çıkmalı
Ak koyun kara koyun ortaya...
Kahraman olmak bu kadar mı kolay!
Kahraman olmak bu kadar mı...
Başlıksız
Başlıksız
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 16 yeni vaka
Kapat

Rogers: “Hükümet kriz nasıl yönetilmezi gösteriyor”

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, hükümetin pandemi krizini yönetemediğini, adeta kriz yönetimi “nasıl yapılmaz”a örnek olduğunu söyledi. 

24 Şubat 2021 Çarşamba 17:15
Rogers: “Hükümet kriz nasıl yönetilmezi gösteriyor”
banner337
banner391

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, hükümetin pandemi krizini yönetemediğini, adeta kriz yönetimi “nasıl yapılmaz”a örnek olduğunu söyledi. 

HP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında görüşlerini paylaşan Rogers, “Bir krizi yönetmek için en önemli olgulardan biri topluma güven vermektir. Halka güven verip devletin, hükümetin aldığı kararlara uymaları sağlanmalıdır. İzlenen bu politika tam tersi bir duruma sebebiyet veriyor. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararlarının göz ardı edilmesi, zamanında karar alınmaması, alınan kararların gerekçelerinin topluma anlatılamaması ve son olarak da sağlık yönetiminin başı olan kişinin sebep gösterilmeden görevden alınması güvensiz bir ortama neden oluyor. Partilerin içindeki kavgalar hükümete yansıyor, esas sorun olan pandemiye odaklanmak yerine iç meselelere yoğunlaşılıyor” diye konuştu. 

“ÖĞRENCİLERİN GELİŞİYLE İLGİLİ SOMUT BİR PLANLAMA YOK”

Kabinedeki görev değişikliğinin hemen ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın NOTAM yayınlayarak uçuşların kısıtlamasının kaldırılacağını açıklandığını hatırlatan Rogers, kısıtlamaların hangi sebeplerle getirildiğini ve nelerin yapılması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

Uçuş kapasitesinin genişletilmesinin öğrencilerin ülkeye gelişiyle ilgili olduğunu söylediler ama NOTAM yayınlarken dilerseniz bazı kısıtlamalar yapabilirsiniz. Mesela ‘QR kodlu PCR isteriz’ diyebilirsiniz, ‘sadece öğrenci izni olanlar gelebilir’ diyebilirsiniz. Gördüğümüz kadarıyla hiçbir kısıtlama yok ve mevcut durumda gelmek isteyen herkes gelebilecek. Bugüne kadar yapılan uçuş kısıtlamalarının sebebi, ülkemizde belli bir karantina kapasitemiz olması, ülkeye girişlerde yapılan PCR test kapasitemizdi. Ülkeye öğrenci gelmesini tabii ki çok isteriz. Bu geliş hem öğrencilerin eğitimi açısından ciddi önem taşıyor hem de esnafa ve ekonomiye katkı anlamında da hayati önem taşıyor. Öğrencilerin gelişiyle ilgili çok önceden çalışılmaya başlanılmalıydı. Tolga Atakan’ın bakanlığı döneminde bazı çalışmalar başlamıştı ama şu an geldiğimiz noktada hükümetin yaptığı herhangi bir somut planlama yok. Ayda 20 bin kişi gelse böyle bir karantina kapasitemiz mi var? Evde karantinaya geçiyorsak bunu denetleyecek bir sistemimiz var mı? İletişim eksikliği ve plansızlık bu dönemde en çok sıkıntı yaşadığımız konular. Ekonomik ve psikolojik olarak çok da kolay olmayan bu süreçte bir de belirsizlik katarak her şeyi daha zor hale getirdiler” ifadesini kullandı. 

banner341
“YEREL BULAŞI KONTROL ALTINDA TUTMAK İÇİN DENETİMİN VE RASTGELE TESTLERİN YAYGIN ŞEKİLDE YAPILMASI ŞART”

Rogers, hükümetin yerel bulaşı kontrol altında tutmasının şart olduğunu söyleyerek bunun için en önemli yolun ise denetim olduğunun altını çizdi.

Halkın ve iş yerlerinin kurallara uyması açısından denetimin büyük önem taşıdığını aktaran Rogers, birilerini cezalandırmak adına değil, devletin ağırlığını insanlara hissettirerek kurallara uymasını sağlamak adına denetimlerin yapılmasının gereklilik olduğunu belirtti. 

Belediyelere denetim yetkisi verilmesinin geç kalınmış bir karar olduğunu dile getiren Rogers, “Umuyorum ki, belediyeler eliyle de bu süreç daha iyi yönetilecek. Rastgele testleri de ülkemizde yaygın bir şekilde yapmamız gerekiyor. Rastgele testler, özellikle açılım sürecinde düzenli ve yaygın şekilde yapılarak yerel bulaşı kontrol altında tutmamızı sağlayacaktır. Elbette açılmak ve ekonomi çarklarının dönmesi önemlidir ama yerel bulaşın kontrol altında tutulması da gereklidir. Covid-19’un kontrolsüz yayılabilmesinin sebeplerinden biri virüs taşıyanların bir kısmının hiçbir semptom göstermeden virüsü yaymaya devam edebiliyor. Rastgele testler hastalığı taşıdığını düşünmeyen ama virüs taşıyan insanları tespit edebilmemizi sağlıyor. Bulaş zincirini kıran, yavaşlatan ve hızla yayılmasını engelleyen önemli bir etken. Yeni geliştirilen ve çok daha çabuk sonuç veren antijen testleri de var. Bunlarla da kapasitenin artırılması olumlu bir adım olacaktır.”   dedi.

“TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI KAZANILANA KADAR KRİZ NASIL YÖNETİLECEK?”

Milli Eğitim Bakanı’nın “Tüm öğretmenler aşılanana kadar yüz yüze eğitim başlamayacaktır” açıklamasına da değinen Rogers, şu anda ülkedeki aşılamanın durduğunu ve ülkeye yeniden aşı gelmesinin beklendiğini belirtti. 

Rogers, “Öğretmenlerimiz tabi ki aşılanmalı. Ama tüm öğretmenler aşılanmadan eğitim başlamayacaksa o zaman devlet dairelerindeki ve iş yerlerindeki insanlar da aşılandıktan sonra mı iş yerleri açılacak? Nihai hedef tabi ki aşılanma olmalıdır ama bu krizin aşı olunana kadar da yönetilmesi gerekiyor. Zaten toplum bağışıklığına ulaşabilmemiz için toplumun %70-80’inin aşılanması gerekiyor, ama hükümet edenlerin o zamana kadar olan bu sürecin nasıl yürütüleceğini de planlaması gerekiyor.” ifadelerini de kullandı.
 

banner360
Son Güncelleme: 24.02.2021 18:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de iş insanlarının yardımları devam ediyor
Girne’de iş insanlarının yardımları devam ediyor
Önümüzdeki bir haftalık sürede yağış beklenmiyor
Önümüzdeki bir haftalık sürede yağış beklenmiyor
UBP MYK toplandı
UBP MYK toplandı
İlaç ve Eczacılık Dairesi ilaç alımı için ihaleye çıktı
İlaç ve Eczacılık Dairesi ilaç alımı için ihaleye çıktı
Gürcafer Ankara temaslarını değerlendirdi
Gürcafer Ankara temaslarını değerlendirdi
Bakan Oğuz Havadis Web TV'ye konuştu
Bakan Oğuz Havadis Web TV'ye konuştu
Özersay'dan Tatar ve Ertuğruloğlu'na çağrı
Özersay'dan Tatar ve Ertuğruloğlu'na çağrı
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay personeliyle tanıştı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay personeliyle tanıştı
Çavuşoğlu: “ Gıda güvenliğini sağlamak önemli”
Çavuşoğlu: “ Gıda güvenliğini sağlamak önemli”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim