banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meryem ve Cevdet neden öldü?
Meryem ve Cevdet neden öldü?
Özkıraç'tan Maliye Bakanı'na uyarı!
Özkıraç'tan Maliye Bakanı'na uyarı!
Hükümet programı görüşülüyor
Hükümet programı görüşülüyor
Dün 11 tane yangın çıktı
1 günde 11 yangın!
banner404

Rogers'dan halka çağrı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, aşı olmanın bireysel bir seçenek değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, halka aşı olma çağrısında bulundu.

12 Kasım 2021 Cuma 09:15
Rogers'dan halka çağrı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sekiz yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın ailesine başsağlığı diledi.

banner341
Rogers’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

“Önceki gün 8 yaşında küçük bir çocuğumuz melek oldu ve tüm ülkeyi yasa boğdu. Yapılan otopsi Covid-19 komplikasyonuna işaret ediyor. Meryem Ceren Kırma’ya Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabırlar dilerim. Aşılanma sadece bireysel bir seçenek değil, toplumsal bir sorumluluktur. Aşı olmamayı seçen her bir birey yaşlı bir insanımızı, bağışıklık sistemi düşük bir kişiyi, risk grubunda olan veya aşı yaşı gelmemiş birisini riske atmaktadır. Bu toplumsal sorumluluğumuzu unutmadan hareket etmemiz önemlidir. Hurafelere inanmayın, bilimden şaşmayın. Sevdiklerinizi ve kendinizi korumak için lütfen aşı olun.”

banner360
Son Güncelleme: 12.11.2021 10:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer Genç TV'ye değerlendirmelerde bulundu
Gürcafer Genç TV'ye değerlendirmelerde bulundu
Canaltay, Ercan’da incelemelerde bulundu
Canaltay, Ercan’da incelemelerde bulundu
Taçoy Kıbrıs TV'ye konuk oldu
Taçoy Kıbrıs TV'ye konuk oldu
Hava durumu
Hava durumu
Meryem ve Cevdet neden öldü?
Meryem ve Cevdet neden öldü?
Cem Dana UBP’den istifa etti
Cem Dana UBP’den istifa etti
Alayköy'de bir evde yangın
Alayköy'de bir evde yangın
Sucuoğlu: “Bizim anavatan ile ilişkilerimiz en üst seviyede devam edecek. Size de tavsiye ederim”
Sucuoğlu: “Bizim anavatan ile ilişkilerimiz en üst seviyede devam edecek. Size de tavsiye ederim”
Sigortacılar Birliği poliçelerin revize edilmesi konusunda uyardı
Sigortacılar Birliği poliçelerin revize edilmesi konusunda uyardı
KKTC’de bugün 143’ü yerel 184 pozitif vaka
KKTC’de bugün 143’ü yerel 184 pozitif vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim