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Rogers'dan değerlendirme

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, pandemi ortamında hükümetin, ekonomiyi iyi yönetmek için hızlı karar alma kabiliyetinin olması gerektiğine dikkat çekti

17 Aralık 2021 Cuma 09:45
Rogers'dan değerlendirme

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, pandemi ortamında hükümetin ekonomik getiri için hızlı karar alma kabiliyetinin olması gerektiğine dikkat çekerek, sağlık ve ekonominin dengeli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti. Sorulan sorular üzerine HP hükümete geldiği dönemde ülkede çeşitli sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Rogers, özellikle pandemi döneminde, HP olarak hükümette olmalarının hızlı ve doğru zamanda karar alınmasında etkili olduğunu söyledi.
Rogers Kıbrıs TV’de yayınlanan Ali Çatal’ın sunduğu Parapolitik programının konuğu oldu.
Jale Refik Rogers, insanların geçim derdine düştüğünü, ayın sonunu getirmek dışında başka bir şey düşünemediğine işaret etti.
HP’nin hükümette olmamasının yokluğunun halk tarafından hissedildiğini söyleyen Rogers, Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin tek başına iktidar olacakları yönünde söylemlerine karşın ise, “böyle bir şey olmayacağını herkes görüyor, böyle bir ortam kesinlikle yoktur” dedi.
Rogers, anketlere bakıldığında da ilk üç parti açısından sıralamada 2018 yılından farklı bir durum gözlenmediğini söyledi.
Bütün anketlerin HP’yi, üçüncü parti ve yükselişte bir parti olarak gösterdiğine de işaret eden Rogers, HP’nin hükümette olduğu yıllarla son bir yıla bakıldığında ciddi bir fark görüldüğünü, HP hükümetten çekildikten sonra azınlık hükümetleri döneminde meclis komitelerinin de çalışmamaya başladığını anlattı.
 
 “PİYASAYI UCUZLATACAK MANEVRALARA İHTİYAÇ VAR”
Ekonomide alınacak önlemlerle ilgili de konuşan Rogers, piyasayı ucuzlatacak manevralara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Rogers, navlun ücretlerinin ayrı tutulması ve sadece ürün üzerinden gümrükleme yapılması, ithal temel gıda ürünlerinde verginin sadece çıplak fiyat üzerinden alınması, temel gıda ürünlerinde alınacak verginin döviz kurunun sabitlenmesi gibi unsurlar uygulanabileceğini söyledi. Rogers, yerli ürünler için ise ithal hammadde ürünlerinde vergi indirimi yapılmasını önerdiklerini anlattı.
 
“AKARYAKIT ZAMMINI ENGELLEMİŞ BİR HÜKÜMETTİK”

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 Hükümette oldukları dönem akaryakıt zammını Fiyat İstikrar Fonunu kullanarak engellediklerine dikkat çeken Rogers, akaryakıt zammını engellemiş bir hükümet ortağı olduklarını, şu anda ise halkın sorunlarına yanıt verecek bir tavır sergilenmediğini ve fiyat istikrar fonu ile ilgili yasanın uygulanmadığını söyledi. Rogers, piyasada ciddi anlamda bir pahalılık söz konusu olduğuna işaret ederek temel gıda ürünlerinde dahi her geçen gün fiyat artışı görüldüğünü belirtti.
 
“OMICRON’UN ÜLKEMİZE GELMESİ KAÇINILMAZ”
Ülkedeki salgın konusunda da konuşan Rogers, koronavirüsün bir varyantı olan Omicron'un dünyada hızla bulaştığının görüldüğünü, genel olarak daha hafif geçirildiği yönünde bilgiler olduğunu söyledi.
Rogers, Omicron’un tespitinin ülkede mümkün olmadığını, ancak güney Kıbrıs’ta, Türkiye’de, Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre 70 ülkede bu varyanta rastlandığını belirtti. Bu verilerin ülkemizde de Omicron’un büyük ihtimalle gelmiş olabileceğine işaret ettiğini belirten Rogers, hatırlatma dozlarının mutlaka yapılmasına dikkat çekti.
 
 “KIŞTA BİZİ YENİ BİR DALGA BEKLİYOR”
 Bu son dönemde son dalganın ucundan kurtulduğumuzu söyleyen Rogers, vaka sayılarının 300’ü bulduğunu ama aşılanma sayesinde bir kapanmanın direkten döndüğünü söyledi. Kışta bizi yeni bir dalga beklediği yönünde de uyarılarda bulunan Rogers, o nedenle kış aylarına girdiğimiz bu günlerde vaka sayılarını düşürmek gerektiğine değindi.
 
 “SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI VERİLERİNİ ŞEFFAFLIKLA PAYLAŞMALI”
 Rogers, aşılanma oranlarına bakıldığında, bir kesimin aşının önemini kavramış, gerekli dozlarını olmuş, bir kesim hiç aşı olmayan ve tereddüt içinde olanlar, bir kesim de tamamen aşıya karşı olanlar olduğuna dikkat çekerek, “Bizim aşı olmayanları aşıya götürmemiz lazım. Farkındalık çalışmalarına ağırlık vermemiz gerekiyor” dedi. Kamu spotlarına önem vermek gerektiğini ve mobil aşı hizmetlerini oluşmasının gerekliliğinin altını çizdi. Rogers, Sağlık Bakanlığının aşılı ve aşısız kişilerin hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranlarının ve ölüm oranlarının açıklamasının önemine dikkat çekerek, bakanlığın gerçek verileri şeffaflıkla paylaşmasının önemine dikkat çekti.

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