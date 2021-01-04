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Rogers: "Aşı ülkemize gelene kadar ciddiyetimizi korumalıyız'"

Halkın Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Jale Refik Rogers, herkesin yanındaki kişi korona hastasıymış gibi davranması gerektiğini belirterek, 'aşı ülkemize gelene kadar ciddiyetimizi korumalıyız' dedi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 11:40
Rogers: "Aşı ülkemize gelene kadar ciddiyetimizi korumalıyız'"
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Milletvekili Jale Refik Rogers sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Geldiğimiz noktada yanımızdaki her bir kişi pozitifmiş gibi davranmamız gereken noktadayız” dedi.

Rogers’ın yaptığı paylaşım şöyle;

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“ Yerel vakalar her bölgede, eğitim ve sağlık da olmak üzere birçok meslek kolunda yayılmış durumda. Geldiğimiz noktada yanımızdaki her bir kişi pozitifmiş gibi davranmamız gereken noktadayız.

Her birimize görüştüğü insan çemberini kısıtlı tutmak için görev düşüyor, temaslı sayımızı ne kadar az tutarsak o kadar iyi. Ayrıca yaşlılarımızı korumak için onlarla mümkün olduğunca az görüşmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Aşı ülkemize gelene kadar Mart’tan beri öğrendiklerimizi ciddiyetle uygulamalı, üzerimize düşeni yapmalıyız.

3 altın kural: Maske, mesafe ve hijyen.”

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Anahtar Kelimeler:
Jale Refik RogersKovid Aşısı Kktc
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