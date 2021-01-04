Rogers: "Aşı ülkemize gelene kadar ciddiyetimizi korumalıyız'"

Milletvekili Jale Refik Rogers sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Geldiğimiz noktada yanımızdaki her bir kişi pozitifmiş gibi davranmamız gereken noktadayız” dedi.

Rogers’ın yaptığı paylaşım şöyle;

“ Yerel vakalar her bölgede, eğitim ve sağlık da olmak üzere birçok meslek kolunda yayılmış durumda. Geldiğimiz noktada yanımızdaki her bir kişi pozitifmiş gibi davranmamız gereken noktadayız.

Her birimize görüştüğü insan çemberini kısıtlı tutmak için görev düşüyor, temaslı sayımızı ne kadar az tutarsak o kadar iyi. Ayrıca yaşlılarımızı korumak için onlarla mümkün olduğunca az görüşmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Aşı ülkemize gelene kadar Mart’tan beri öğrendiklerimizi ciddiyetle uygulamalı, üzerimize düşeni yapmalıyız.

3 altın kural: Maske, mesafe ve hijyen.”