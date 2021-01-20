Rogers: “Aşı, pandemiden ve ekonomik buhrandan kurtulmanın anahtarı”

HP’den yapılan açıklamaya göre Rogers, katıldığı bir programda gündemin öne çıkan konularına ilişkin görüşlerini aktardı.

Covid-19 pandemisinden ve yarattığı ekonomik buhrandan kurtulmanın anahtarının aşı olduğunu ifade eden Rogers, “Önümüzü görebilmemiz için toplumun büyük bir çoğunluğunun aşılanması gerekiyor. Hedefimiz de bu olmalıdır. Bunu yaparken de ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ve benzer sektörlerdeki kişiler öncelikli olmalı. Bu hastalıkta yaş ve kronik hastalıklar hastalığın seyrini çok etkiliyor, değiştirebiliyor. Bu nedenle de 65 yaş üstünün ve kronik hastalığı olanların da öncelikli olarak aşılanması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Bu öncelik sırasının korunması konusunda hem devletin hem de vatandaşların sorumluluğu olduğunun altını çizen Rogers, herkesin bu konuya duyarlı olması ve risk gruplarına öncelik vermeye özen göstermesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin plansızlık ve denetim eksikliği nedeniyle bugün yaşananlardan sorumlu olduğunu ileri süren Rogers, denetimsizliğin yerel vakaların artışındaki nedenlerden biri olduğunu savundu.

Denetim ve planlamanın iyi yapılması gerektiğini kaydeden Rogers, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda denetleme yetkisi Sağlık Bakanlığı’na veriliyor. Denetim kapasitesini artırmak için, Bakanlar Kurulu kararıyla Sağlık Bakanlığı belediyeleri de denetim için yetkilendirebilir” önerisinde bulundu.

Rogers, işletmelerin ve kişilerin pandemi kurallarına uyup uymadığının denetlenmemesinin ve bu denetim yetkisinin yeterince kullanılmamasının, yerel bulaşın artmasında en önemli etkenlerden birisi olduğunu savundu.

“TOPLUMUN YÜZDE 70’İNİ VEYA DAHA FAZLASINI AŞILAMAK GEREK”

Toplum bağışıklığını yakalamak için toplumun yüzde 70’ini veya daha fazlasını aşılamak gerektiğini kaydeden Jale Refik Rogers, “Bu noktada ülkeye yeterli sayıda aşı sağlamak için girişimlerini yapma konusunda da gerek hükümet edenlere gerek Cumhurbaşkanı’na büyük görev düşüyor” dedi.

Temel sağlık hizmetlerini, halk sağlığını korumak için yapılması gerekenler olarak tanımlayan Rogers, ülkede, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı 28 tane sağlık merkezi olduğunu belirterek, aşılama için insanların kuyruğa girmesi yerine, sağlık merkezlerinde aşılama yapmak için planlama yapılabileceğini ifade etti.

Temel Sağlık Dairesi’nin uzun yıllardır ciddi anlamda nitelikli personel sıkıntısı olduğunu dile getiren Rogers, Covid-19 öncesi Meclis’te yaptığı konuşmalarda da dairenin merkezi kadrosunun güçlendirilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Epidemiyolog ve biyoistatistikçi olması gerektiğini vurgulayan Jale Refik Rogers, verilerin daha düzgün aktarılmasının şart olduğunu dile getirdi. Rogers şunları kaydetti:

“Kaç kronik hastamız var, kaç kanser hastamız var? Kaç yaşlımız var? Devletin bu sayılara hakim olması gerekiyor. Biz Meclis’e girdikten sonra Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı yaparak bulaşıcı hastalıklarla ilgili bildirim zorunluluğu getirdik. Kanser Kayıt Yasası’nı da geçirdik ve kanser hastalarının da bildiriminin yapılması için zorunluluk getirdik. Bütün bunların aslında veri tabanıyla bağlanması, istatistiklerin tutulması gerekiyor.”

“Uzun yıllardır konuşulan bu konuların hayata geçmiş olması ve planlamanın da bu doğrultuda yapılıyor olması gerekirdi” diyen Rogers, bunları yapabilecek uzman personel ile bakanlık kadrolarının güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.