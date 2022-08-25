Rodin Koleksiyonu Kıbrıs’a Geri Döndü

Antalya Kültür Sanat’ta (AKS) gerçekleştirilen ‘Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki- isimli serginin ardından Rodin eserleri, 5 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren Girne’de bulunan The Arkın Rodin Collection Gallery’de yeniden ziyarete açılacak.

Modern heykelin öncüsü olarak bilinen Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in (1840-1917) Kıbrıslı iş insanı Erbil Arkın’ın özel koleksiyonunda bulunan 22 parça eseri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 140. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Oya Silbery küratörlüğünde düzenlenen 'Tutkunun Heykeltıraşı Rodin- Erbil Arkın Özel Koleksiyonu'ndan Bir Seçki- adlı sergi ile Antalya’da izleyici ile buluşmuştu. 19 Mayıs-31 Temmuz tarihleri arasında Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Yekta Kopan gibi birçok ünlü ismin de ziyaret ettiği sergi, Girne'de bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve The Arkın Rodin Collection Gallery iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenmişti.

Türkiye’de gerçekleştirilen ikinci Rodin sergisi olması dolayısı ile büyük önem taşıyan serginin açılış etkinlikleri kapsamında koleksiyoner Arkın ve serginin küratörü Oya Silbery’nin katıldığı söyleşi ve çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenlemişti.

27 Parça Orijinal Eser!

5 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren The Arkın Rodin Collection Gallery’de tekrar ziyarete açılacak koleksiyonda, Rodin’in ‘Öpücük’, ‘Eve (Havva)’, ‘Düşen Adam’ ve ‘Bronz Çağı’ gibi dünyaca ünlü eserlerinin aralarında bulunduğu 27 orijinal parça yer alıyor.

Girne’de bulunan ve ‘Doğu Akdeniz’in en büyük Rodin Koleksiyonu’ olma özelliği taşıyan The Arkın Rodin Collection 5 Eylül Pazartesi 2022 tarihinden itibaren hafta içi ve hafta sonu 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.