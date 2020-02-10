Rıza Vuruşkan için camilerde mevlit okunacak

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ilk Bayraktarı, Erenköy direnişi komutanı Emekli Albay Rıza Vuruşkan için, 41. ölüm yıldönümünde camilerde mevlit okunacak.
10 Şubat 2020 Pazartesi 08:56
Son Güncelleme: 10.02.2020 12:17
Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ilk Bayraktarı, Erenköy direnişi komutanı Emekli Albay Rıza Vuruşkan için, 41. ölüm yıldönümünde camilerde mevlit okunacak.
Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ilk Bayraktarı, Erenköy direnişi komutanı Emekli Albay Rıza Vuruşkan için, 41. ölüm yıldönümünde camilerde mevlit okunacak.