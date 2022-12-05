Rifat Günay neyi bekliyor !

Hergün için aleyhlerinde bir soruşturma nedeniyle mahkemeye çıkarılan UNIVERSALBANK hissedar ve yetkililerinin halen daha Banka içerisinde etkin bir şekilde varlık göstermelerine kayıtsız kalan KKTC Merkez Bankasının ve Şemsi Kazım Erkman, eşi , kızları ve oğluna ait hisselerin kontrölünü alan TMSF Başkanı da olan Rifat GÜNAY’ın bankanın kontrölünü eline almayarak usulsüz işlemlere ait emare ve delillere müdahale edilmesine göz yumması finans çevrelerinde tepkiye sebep olmaktadır.

Geçtiğimiz aylarda UNIVERSALBANK hakim hissedarları Şemsi Kazım ERKMAN, eşi Halıde ERKMAN, Kızları Betül ERKMAN ve Eda ERKMAN bankayı zarara uğratmaktan mahkemeye çıkarılarak ağır teminat şartlarıyla ve yurtdışına çıkış yasağı konulup kimlik ve pasaportlarına el konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlar, mahkemeden hemen önce yurtdışına kaçan kızları Çiğdem ERKMAN ve Sibel ERKMAN ile oğlu Metin ERKMAN ‘a yakalama kararı çıkarılmış ve hisselerinin kontrolü TMSF’ye geçmişti.

ŞEMSİ KAZIM ERKAMN VE KIZLARI BANKADAN AYRILMADI

Aleyhlerinde bankayı zarara uğratmak dahil onlarca dava bulunan Şemsi Kazım ERKMAN ve kızları hisselerinin TMSF Kontrolüne geçmesine rağmen bankadan ayrılmamış ve personele sürekli talimat vererek usulsüz işlemlerle ilgili emare ve delil olabilecek bilgi ve belgeleri yok ettirerek usulsüzlüklerine usulsüzlük eklemişlerdir.

UNIVERSALBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI POLİSE GÖTÜRÜLDÜ

Nitekim bankadan emare ve delil olabilecek evrakların imha edilmesi aşamasında polis tarafından olay yerinde suçüstü tespit yapılmış ve UNIVERSALBANK Genel Müdür Yardımcısı Polis Müdürlüğüne Celbedilerek ifadesi alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği bilinmektedir.

Önceki gün de yine Merkez Bankasının tesbit ve şikayetiyle UNIVERSALBANK Bilgi işlem müdürü Oğuzhan Uzunkaya tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış ve aleyhinde tutuululuk kararı verilmiş ve kendisi halen Lefkoşa Polis Müdürlüğünde tutuklu bulunuyor.

Tüm bunlar Ülkemiz Bankacılık ve Finans sistemine zarar vermeye devam ederken KKTC Merkez Bankası Başkanı ve aynı zamanda TMSF Başkanı da olan Rifat GÜNAY’ın UNIVERSALBANK ile ilgili daha etkin önlemler almaması Bankacılık ve Fİnans çevrelerinde olağanüstü tepkiye sebep oluyor.

İlgili çevrelerin bu sessizlik ve pasifliğin hangi duygularla geliştiği ise merak uyandırmaya devam ediyor.