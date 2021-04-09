Rıfat Berkel Larnaka Gençler Birliği’ni tesisleştiriyor

İskele Kültür Evinde düzenlenen törende Başbakan Ersan Saner, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Kulüp Başkanı Rıfat Berkel eşliğinde imza töreni gerçekleşti. Gençler Birliği’ne verilen tesisi ziyaret edilip, yerinde incelendi ve Başbakan Ersan Saner, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Kulüp Başkanı Rıfat Berkel konuşma yaptı.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yaptığı konuşmasında;

“Bugün İskele Larnaka Spor kulübünün Sosyal tesis ihtiyacını karşılayabilmek adına İskele bölgesinin en güzide yeri en güzel yerini Sn. Başbakanla görüştükten sonra onun da onayıyla İskele halkına ve tüm Kıbrıs Türk halkına ve tüm Kuzey Kıbrıs’a misafir ettiğimiz insanların faydalanabileceği şekilde bir sosyal tesis yaratmak adına doğayı dokuyu koruyarak insanların nefes alabileceği bir yer sağlamak ve kulübünde sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için burada 21 dönümlük bir araziyi bugün sözleşmesini imzalayıp kendilerine tahsis etmiş olacağız. Eminim ki kulüp yöneticilerimiz bu araziyi aldıkları yerden çok daha iyi duruma getirerek insanların hizmetine, çocuklarımızın sosyalleşmesine, spor yapmasına zemin yaratacak bir düzene getirecektir.”

Bakan Çavuşoğlu’nun konuşmasından sonra Başbakan Ersan Saner konuşmaya devam etti.

Başbakan Saner;

“bugün toplumsal bir fayda için burada bulunduğunu belirten Başbakan Saner, Tarım Bakanlığı’mızın yapmış olduğu çalışma sonucu İskele Bölgesi’nde orman arazisi diye nitelendirdiğimiz bir arazi yani halkın kamunun malı olanın arazi bu kez de İskele’mizin kamuya mal olmuş kulübü İskele Gençlerbirliği Spor kulübümüzü rekreasyon çalışmaların aksattığı kiralanmak üzere devredilecek ve bunun protokolünü imzalamak için burada bulunuyoruz. Rekreasyon alanı halkın 365 gün kullanımda açık olan şu anda da burada gözlemlediğimiz gibi gerek orman alanında gerek sahil şeritinde, özelde İskele halkına hizmet edecekken genelde de Kıbrıs Türk Halkına bir yer olabilmesi için İskele’deki Gençler Birliği Kulübümüze bugün devrediyruz. Bölgede de İskele Belediyemizin bu konuda da örnek davranışları vardır. rekreasyon alanlarının düzenlenmesi adına, bu konuda iskele bölgesi bölgede liderliğini yapıyor diye de inanıyorum. Bu arazinin de aynı çerçevede İskele Gençlerbirliği kulübü ile birlikte değerlendirilip özelde iskele ve bölge halkına ama genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uğrak yeri olacağı bir noktaya çevrilecektir”

Kulüp Başkanı Rıfat Berkel’in yaptığı konuşma;

“Kulübümüzün 86 yıllık bir mazisi vardır. Bize bu tesisleri kazandıran Sn. Başbakan Saner’e, Sn. Tarım Bakanı Çavuşoğlu’na ve Sn. Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na teşekkürlerimi sunarım. Larnaka Gençler Birliği olarak 1974 yılından bu zaman kadar İskele’de Mücadele ediyoruz. Spor alanlarında başarılarımız hemen hemen yoktur, bunun nedeni tesisleşmede ki fakirliğimizdir. Bugünden itibaren Larnaka Gençler Birliği’nin ayağa kalkışı, uyanışı ve ilerde yaşayacağımız şampiyonluklara vesile olacaktır. ”

Konuşmaların ardından protokol imzalanıp, tören sona erdi.(MHA)