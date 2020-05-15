banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100040
ALTIN
385.241
DOLAR
6.9087
STERLİN
8.4021
EURO
7.4608
banner339
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
BÜYÜK YANGIN
Haspolat'ta işyerini soydular
HASPOLAT'TA İŞYERİNİ SOYDULAR
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Almukddad tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK

Rezerv tarımsal arazilerin kiralanması için müracaat kabulüne başlanacak

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklama yaptı..

15 Mayıs 2020 Cuma 12:15
Rezerv tarımsal arazilerin kiralanması için müracaat kabulüne başlanacak
banner337
banner345

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü, çiftçi ve hayvancılara rezerv tarımsal arazilerin kiralanması konusunda sıkıntı yaşanmaması amacıyla 1 Eylül 2020-31 Ağustos 2021 kira dönemi için müracaat kabulüne başlanacağını duyurdu.

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın hizmet verecek kamu kurum ve kuruluşlarda COVİD 19 tedbirleriyle ilgili çalışma koşullarını düzenleyen genelgesi uyarınca İçişleri Bakanlığı’nın, gerek çalışanların, gerekse işlem yapmaya gelen vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alındığı kaydedildi.

banner341
İskan  Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 40B maddesi uyarınca Rezerv Tarımsal Kaynaklar’ın mevsimlik olarak 1 Eylül 2020-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında bir yıllığına kiralanacağı belirtilen açıklamada, müracaatların 20 Mayıs-3 Temmuz  tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nin Kaza Tarımsal Şubelerinden veya İçişleri Bakanlığı’nın resmi Web Sitesi http://icisleri.gov.ct.tr/’den temin edilecek Tarımsal Kaynak Talep Formu ile yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, COVİD 19’un yayılma riskini önlemek amacıyla; müracaatların, ilgili Kaza Tarımsal Şube Amirlikler’nin giriş kapılarında bulunan müracaat teslim kutularına atılmak ve müracaat teslim defterini doldurarak imzalamak suretiyle yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, yanlış beyan yapılmış veya eksik bilgi/belge içeren başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada müracaatların şahsen yapılacağı, eski kiracılar için 2019-2020 yılı icar mukavele fotokopisinin ekte sunulması gerektiğine dikkat çekilirken, “Geçmiş yıllardan kira borcu olan müracaat sahiplerine kira borçları ödenmeden kiralama yapılmayacağı yasa gereğidir. Bu yüzden geçmiş yıllardan kira borcu olan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine müracaat ederek geçmiş borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında müracaatta bulunmayan veya müracaatta   bulunduğu halde geçmiş borçlarını ödemediği tespit edilen kişilere 2020 - 2021 sezonu için kira yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi.

banner346
Son Güncelleme: 15.05.2020 12:53
Anahtar Kelimeler:
İskan Ve Rehabilitasyon Dairesi MüdürlüğüRezerv Tarımsal Arazilerin Kiralanması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçitkale’de Yangın
Geçitkale’de Yangın
Erhürman Girne Esnafını Ziyaret Etti
Erhürman Girne Esnafını Ziyaret Etti
Hazine-sen, Gerekli Testler Yapılıp Önlemler Alınıncaya Kadar Görev Kabul Etmeyeceklerini Duyurdu
Hazine-sen, Gerekli Testler Yapılıp Önlemler Alınıncaya Kadar Görev Kabul Etmeyeceklerini Duyurdu
Girne Belediyesi’nden Borçlulara Ceza İndirim Düzenlemesi
Girne Belediyesi’nden Borçlulara Ceza İndirim Düzenlemesi
Hava Sıcaklığının Önümüzdeki Günlerde  Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretmesi  Bekleniyor
Hava Sıcaklığının Önümüzdeki Günlerde  Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretmesi  Bekleniyor
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
İskele’de paket servis yapan esnafa denetim
İskele’de paket servis yapan esnafa denetim
Pilli: "KKTC’de vaka saklanması diye bir durum söz konusu olamaz"
Pilli: "KKTC’de vaka saklanması diye bir durum söz konusu olamaz"
LTB sivrisineklere karşı ortak mücadele çağrısı yaptı
LTB sivrisineklere karşı ortak mücadele çağrısı yaptı
Girne Belediyesi, 20 Mayıs Çarşamba günü açık olacağını duyurdu
Girne Belediyesi, 20 Mayıs Çarşamba günü açık olacağını duyurdu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim