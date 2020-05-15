Rezerv tarımsal arazilerin kiralanması için müracaat kabulüne başlanacak

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü, çiftçi ve hayvancılara rezerv tarımsal arazilerin kiralanması konusunda sıkıntı yaşanmaması amacıyla 1 Eylül 2020-31 Ağustos 2021 kira dönemi için müracaat kabulüne başlanacağını duyurdu.

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın hizmet verecek kamu kurum ve kuruluşlarda COVİD 19 tedbirleriyle ilgili çalışma koşullarını düzenleyen genelgesi uyarınca İçişleri Bakanlığı’nın, gerek çalışanların, gerekse işlem yapmaya gelen vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alındığı kaydedildi.

İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 40B maddesi uyarınca Rezerv Tarımsal Kaynaklar’ın mevsimlik olarak 1 Eylül 2020-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında bir yıllığına kiralanacağı belirtilen açıklamada, müracaatların 20 Mayıs-3 Temmuz tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nin Kaza Tarımsal Şubelerinden veya İçişleri Bakanlığı’nın resmi Web Sitesi http://icisleri.gov.ct.tr/’den temin edilecek Tarımsal Kaynak Talep Formu ile yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, COVİD 19’un yayılma riskini önlemek amacıyla; müracaatların, ilgili Kaza Tarımsal Şube Amirlikler’nin giriş kapılarında bulunan müracaat teslim kutularına atılmak ve müracaat teslim defterini doldurarak imzalamak suretiyle yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, yanlış beyan yapılmış veya eksik bilgi/belge içeren başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada müracaatların şahsen yapılacağı, eski kiracılar için 2019-2020 yılı icar mukavele fotokopisinin ekte sunulması gerektiğine dikkat çekilirken, “Geçmiş yıllardan kira borcu olan müracaat sahiplerine kira borçları ödenmeden kiralama yapılmayacağı yasa gereğidir. Bu yüzden geçmiş yıllardan kira borcu olan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine müracaat ederek geçmiş borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında müracaatta bulunmayan veya müracaatta bulunduğu halde geçmiş borçlarını ödemediği tespit edilen kişilere 2020 - 2021 sezonu için kira yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi.