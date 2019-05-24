Retrobüs ile 90'lar Şenliği City Mall’da başlıyor

Alışveriş ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan City Mall, sosyal ve kültürel etkinlikleri ile de ilgi odağı olmaya devam ediyor.

25 Mayıs Cumartesi günü Bahar Festivalinde, Grup Retrobüs konseri ,oyunlar,şans çarkı, takı aksesuar, el işi standları ,yiyecek ve içecek standları, City Mall AVM ön otopark alanında yer alacak.25 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 ‘de kapılarını açacak olan , City Mall AVM Bahar Festivali,16.30’da şans çarkı ile eğlenceye start vermeye başlayacak. Gün içerisinde yapılan her 200 TL’lik alışverişe bir katılım hakkı verilecek olan Şans Çarkında, bir birinden farklı hediyeler sahiplerini bulacak.



City Mall AVM Bahar Festivaline iletişim sponsoru olarak katılan KKTCELL’de büyük bir alana kuracağı aktivite platformu ile , bir çok oyun ve yarışlar düzenleyerek hem küçüklere hem de yetişkinlere eğlenceli dakikalar yaşatacak.City Mall AVM Bahar Festivalinde ise saat 18.00’de Grup Retrobüs; 70’ler,80’ler ve 90’lar dan bir rüzgar estirerek , geçmişten günümüze gelen şarkılarla tam bir festival coşkusu yaşatacak.City Mall AVM Bahar Festiavli , 25 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’de City Mall AVM ön otopark alanında yapılacaktır.