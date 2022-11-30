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Restorantçılar Birliği Başkanı Bayraktar oldu

30 Kasım 2022 Çarşamba 17:21
Restorantçılar Birliği Başkanı Bayraktar oldu

Kuzey Kıbrıs Restorantçılar Birliği Başkanı Arif Bayraktar oldu.

Birlikten verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Restorantçılar Birliği Olağan Genel Kurulu sonrasında toplanan yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

Yapılan toplantı sonucunda Arif Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Restorantçılar Birliği’nin yeni başkanı seçildi. 

Yeni oluşan Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, son zamanlarda fahiş oranda artan maliyetler ve özellikle yasal düzenlemedeki eksikliklerden dolayı gerek birliğin gerekse sektörün artan sorunlarına çözüm getirecek bir çalışma programı hazırladıklarını ve ilerleyen günlerde bunları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Yapılan toplantı sonucunda oluşan yeni yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

“Arif Bayraktar Başkan, Sadık İnceer Asbaşkan, Salih Kayım Genel Sekreter, Buğra Kopar Sayman, Cemal Gülercan Eğitim Sorumlusu, Derviş Bayraktar Lokal Sorumlusu, Mehmet Kale Kişi Basın Sorumlusu.”

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