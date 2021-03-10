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Restoranların dış mekân oturma alanları bugün açıldı

Ülkede koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerinin hafifletilmesine yönelik atılan adımlar kapsamında restoranların dış mekân oturma alanları bugün açıldı.

10 Mart 2021 Çarşamba 15:45
Restoranların dış mekân oturma alanları bugün açıldı
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Ülkede koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerinin hafifletilmesine yönelik atılan adımlar kapsamında restoranların dış mekân oturma alanları bugün açıldı.

Restoranlar, bugün itibarıyla dış mekân oturma alanlarında hizmet vermeye başladı.

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Bakanlar Kurulu, geçen cuma, koronavirüs salgını önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında, sadece restoranların paket servis hizmetine ek olarak, restoranlarda dış mekân oturma alanlarının belli koşullara uymak kaydıyla açılmasına karar vermişti.

Bakanlar Kurulu kararlarına göre, restoranlarının dış mekânlarda kurulacak masalar arasında 2 metre mesafe ve aynı masada sandalyeler arası 60 cm mesafe olması gerekiyor.

Bu koşullarla ilgili taahhütname imzalayan restoran işletmecilerinin koşulları yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde işletmeleri kapatılacak.

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Son Güncelleme: 10.03.2021 17:22
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