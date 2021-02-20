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Resmiye Canaltay kimdir?

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinde bugün yapılan değişiklikle kabineye bir kadın bakan girmiş oldu.

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:30
Resmiye Canaltay kimdir?
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Cumhuriyet Meclisi internet sayfasındaki bilgiye göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Resmiye Canaltay, 1961’de Gazimağusa’da doğdu. İlkokulu Ankara’da okudu. Namık Kemal Lisesi’nden mezun olduktan sonra işletme alanında üniversite eğitim gördü. DAÜ iletişim Fakültesi’nde iletişim alanında master yaptı.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun kızı olan Canaltay, küçük yaşlardan itibaren UBP’nin içinde aktif bir şekilde bulundu. 4 dönem UBP Gazimağusa Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 2 dönem ise Parti Meclisi üyeliğine seçildi. Uzun yıllar iş kadını olarak turizm alanında faaliyet gösterdi. Bir dönem Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanlığı yaptı. Birçok ülkede turizm fuarları ve çeşitli seminerlere katıldı. Gazimağusa’nın bir marka kent olması için uğraş veren “Antik Mağusa Vakfı’nın” üyesi ve kurucu başkanlığı yaptı.

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7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Gazimağusa Milletvekili olarak seçildi.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Resmiye Canlatay İngilizce biliyor.

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Son Güncelleme: 20.02.2021 17:03
Anahtar Kelimeler:
Resmiye Canaltay
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