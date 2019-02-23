Resmi Gazete’den Haberler… Bitkisel Üretim Alanları Uydu Fotoğraflarıyla Kontrol Edilecek

KIRMIZI PALMİYE BÖCEĞİ’NİN ÜLKEYE GİRİŞİNİN ENGELLENMESİ İÇİN EMİRNAME HAZIRLANDI

NARENCİYEDE DOLU ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİN KARAR

ÖZEL İMAR EMRİ YAYIMLANDI



Lefkoşa, 23 Şubat 19 (.): Genel Tarım Sigortası, bitkisel üretim alanlarının kontrolü ve ihtiyaç olması halinde kuraklık belirleme çalışmalarında uydu fotoğraflarının sağlanması için Türksat Anonim Şirketi'nden hizmet alacak.

Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu'nun Başbakanlık E-Devlet Yürütme Kurulu'nun uygunluk görüşüyle aldığı kararı doğrultusunda, bu yönde bir karar aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Bakanlar Kurulu, 2019’da Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından bitkisel üretim alanlarının kontrol edilmesi için gerekli olan KKTC’ye ait uydu fotoğrafı alımı, ortorektifikasyonu (uydu görüntülerindeki yatay ve düşey kaymaların düzeltilmesi) için 121 bin 392 dolar; ayrıca, kuraklık olması ve ihtiyaç duyulması halinde kuraklık belirleme çalışmalarında kullanılmak üzere görüntü sınıflandırılmasının 15 bin 464 dolara Kamu ihale Yasası'nın 24'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının (B) bendi uyarınca, Türksat Anonim Şirketi'nden alınmasına karar verdi.

ÖZEL İMAR EMRİ

İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan “özel imar emri”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İmar Yasası’nın verdiği yetkiyle hazırlanan emir, “Başkent Lefkoşa imar Planı, Girne-Çatalköy imar Planı, Girne Birinci Bölge Emirnamesi, Girne ikinci Bölge Kapsamlı Emirnamesi, Girne Boğaz Bölgesi Emirnamesi, TatlısuBüyükkonuk Emirnamesi, Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı içinde Denetim ve Geliştirme Emirnamesi, Bafra ve Yakın Çevresi Birinci Etap Emirnamesi ve Gazimağusa iskele Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi alanlarında, belirli taşınmaz mallar üzerinde yapılacak belirli gelişmelere planlama onayı vermek üzere” yayımlandı.

KIRMIZI PALMİYE BÖCEĞİ EMİRNAMESİ

Bitki Sağlığı Yasası uyarınca, “Kırmızı Palmiye Böceği (Rhynchophorus ferrugineus) Emirnamesi” hazırlandı.

Emirname, palmiye ve hurmalarda zarar yapan ve tehlikeli bir karantina zararlısı olan Kırmızı Palmiye Böceğinin (Rhynchophoms fermgineus) ülkeye girişini önlemeyi amaçlıyor.

Buna göre, Palmae (Aracacea), Asparagaceae, Strelitziaceae ve Poaceae familyasına ait bitkilerin KKTC’ye ithali yasaklandı.

HÜDAOĞLU’NUN GÖREVDEN ALINMA KARARNAMESİ RESMİ GAZETE’DE

Kıbrıs Türk Elektik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınmasıyla ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, söz konusu kararı 12 Şubat tarihli toplantısında aldı.

Hüdaoğlu, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 10 Mart 2018’de atanmıştı.

BERLİN TEMSİLCİSİ BENİZ ULUER KAYMAK

KKTC Berlin Temsilciliği görevine Müdür/Temsilci Beniz Uluer Kaymak atandı.

Uluer’in yeni görevi 1 Ağustos 2019’da başlayacak.

PEKDOĞAN İZMİR’DE EĞİTİM-KÜLTÜR ATAŞESİ

Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü'nde Eğitim Hizmetleri Sınıfı 1. Derece Eğitim-Öğretim Uzmanı olarak görev yapan Hüsniye Şebnem Pekdoğan'ı, KKTC İzmir Başkonsolosluğu Eğitim-Kültür Ataşesi olarak atadı.

Atama, 25 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.

KIBTEK’E TEKNECİK’İN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ARAZİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na, Teknecik Elektrik Santrali'nin geliştirilmesi amacıyla Çatalköy’de arazi tahsis edildi.

SPOR FEDERASYONLARINA 3 MİLYON TL KATKI

Bakanlar Kurulu, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu'nun 7 Şubat 2019 tarihli kararı uyarınca, spor federasyonlarına toplam 3 milyon 180 bin TL katkı yapılmasına karar verdi.

Söz konusu katkılar 4 eşit taksitte ödenecek.

NARENCİYEDE DOLU ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİN KARAR

Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Fon Yönetim Kurulu'nun 15 Ocak 2019 tarihli kararı doğrultusunda, meydana gelen doludan zarar gören portakal, mandalina, limon ve greyfurt ürünlerinin, Tarım Dairesi'nden alınan maliyetler doğrultusunda, Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde tazmin edilmesine karar verdi.

Karara göre ton başına portakala 486TL, mandalinaya 608TL, limona 506 TL ve greyfurta da 405 ödenecek.

YENİ GÜZELYURT HASTANESİ

Bakanlar Kurulu, Yeni Güzelyurt Hastanesi 2'nci etap ihalesi kapsamında olmayıp, yapılması Planlama ve inşaat Dairesi tarafından zaruri görülen ve yüzde 20'yi aşan ilave işler kapsamındaki bazı işlerin yapılmasını onayladı.

HASTANEYE ANJİYO CİHAZI İÇİN ULUSLARARASI İHALE

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Anjiyo Laboratuvarı’nda kullanılmak üzere ivedilikle gereksinim duyulan bir anjio cihazı için uluslararası ihaleye çıkıldı.

Bakanlar Kurulu, tahmini bedeli 4 milyon TL olan anjiyo cihazının ihalesine, KKTC’de kurulmuş olmayan iktisadi işletmelerin de katılabilmesine karar verdi.

(GÜL)