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Resmi Gazete’den Haberler... Bakanlar Kurulu 400 Milyon Tl’ye Kadar Borçlanma Kararı Aldı

GİRNE’DEKİ OKULUN ADI MUSTAFA ÇAĞATAY İLKOKULU OLACAK

26 Mayıs 2020 Salı 12:34
Resmi Gazete’den Haberler... Bakanlar Kurulu 400 Milyon Tl’ye Kadar Borçlanma Kararı Aldı
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GİRNE’DEKİ OKULUN ADI MUSTAFA ÇAĞATAY İLKOKULU OLACAK
Lefkoşa, 26 Mayıs 20 (.): Bakanlar Kurulu, 400 milyon TL’ye kadar borçlanma kararı aldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, “Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak maksadıyla, 2020 Mali Yılı Bütçesi Yasası limitleri dahilinde en fazla bir yıla kadar vadelerle ve aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 400 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesi” amacıyla Maliye Bakanlığı’nı yetkili kıldı.
GİRNE’DEKİ OKULUN ADI MUSTAFA ÇAĞATAY İLKOKULU OLACAK
Girne İlçesi’nde yeni açılacak okula merhum başbakan Mustafa Çağatay’ın adı verilecek.

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Bakanlar Kurulu kararına göre, Girne’de Püsküllü bölgesinde inşa edilen okul, gelecek eğitim yılında açılacak ve adı da “Mustafa Çağatay İlkokulu” olacak.
2020-2021 ÖĞRETİM YILI LİSANS, ÖNLİSANS, ÖZEL YETENEK, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ALANLARINDA İHTİYAÇ SAHA VE SAYILARI İLAN EDİLDİ
Bakanlar Kurulu, Burs Tüzüğü nün 1 0'uncu maddesi uyarınca , Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nın birlikte hazırladığı, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu’nca oluru alınan 2020-2021 Öğretim Yılı ihtiyaç saha ve sayılarına ait, Lisans, Önlisans, özel Yetenek, Yüksek Lisans ve Doktora alanlarına ait kontenjanları onayladı.
Karar ve liste Resmi Gazete’de yayımlandı.
(GÜL/HÖ)
 

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