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Resmi Gazete’den Haberler…

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİYLE İŞLETİLMESİ AMACIYLA ÖN RAPOR HAZIRLANIYOR

Resmi Gazete’den Haberler…

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİYLE İŞLETİLMESİ AMACIYLA ÖN RAPOR HAZIRLANIYOR

24 Mart 2019 Pazar 10:37
Resmi Gazete’den Haberler…

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİYLE İŞLETİLMESİ AMACIYLA ÖN RAPOR HAZIRLANIYOR
İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU GÖREVİ 2 EKİM’DEN İTİBAREN SENİHA BİRAND ÇINAR’IN
Lefkoşa, 24 Mart 19 : Araç muayene hizmetlerinin uluslararası standartlarda hizmet verebilmesi amacıyla kamu-özel işbirliği modeliyle özelleştirilmesi için ön rapor hazırlanıyor.
Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bu yöndeki önergesini kabul etti.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, ülkemizde araç muayene hizmetlerinin uluslararası standartlarda hizmet verebilmesi amacıyla, Türkiye'de uygulanmakta olan ve söz konusu hizmetleri sunan kamu-özel işbirliği modellerinin KKTC’ye getirilmesi, trafik ve can güvenliğine katkı sağlayacak olması nedeniyle, ülkemizdeki araç muayene istasyonlarının kamu-özel işbirliğiyle işletilmesi için özelleştirme kapsamına alınmasını teminen, 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası'nın 5'inci maddesine göre ön raporun hazırlanmasına karar verdi” denildi.
İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU’NA SENİHA BİRAND ÇINAR
KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim 2019’dan geçerli olmak üzere Seniha Birand Çınar atandı.
Halen bu görevde bulunan Fahri Yönlüer ise, 1 Ağustos 2019 itibarıyla Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü’ne görevlendirildi.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDAKİ TEŞVİKLER
Bakanlar Kurulu, 15 Mart-15 Mayıs 2019 tarihlerinde (her iki tarih de dahil) geçerli olmak üzere süt ve süt ürünleri ihracatında uygulanacak ihracat teşvik destekleri yeniden belirledi.
Karara göre, hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de üçüncü ülkelere yapılacak hellim ihracatında kilo başına 1 TL teşvik verilecek.
TC ve üçüncü ülkelere yapılacak kaşar peyniri, eritme peyniri, Arap tipi peynir, Mozerella peyniri, delikli peynir, Edam peyniri, Gouda peyniri, kahvaltılık peynir ve tost peynirine ise kilo başına 3 TL teşvik uygulanacak.
(GÜL/SEL)

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