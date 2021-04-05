“Resmi İstatistik Program Taslağı” hakkında bilgilendirme toplantıları yapılıyor

İstatistik Kurumu, Resmi İstatistik Programı’nın amacı ve içeriği hakkında bilgi vermek ve önemini anlatmak amacı ile İstatistik Konseyi üyelerinden Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KKTC Merkez Bankası ile toplantı gerçekleştirdiklerini duyurarak, hafta boyunca devam edecek toplantı programını açıkladı.

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu yaptığı yazılı açıklamada, KTSO, KTAMS ve KKTC Merkez Bankası ile gerçekleştirdikleri toplantıda “Resmi İstatistik Program Taslağı”nın yanı sıra Hanehalkı Bütçe Anketi’nin güncellenmesi ve Kurumun fiziki alt yapısını oluşturma çalışmalarının görüşüldüğünü belirtti.

İstatistik Kurumu’nun resmi istatistik verilerinin temel üreticisi olduğunu hatırlatan Öksüzoğlu, Resmi İstatistik Programı’nın (RİP), resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmakta olduğunu kaydetti.

TOPLANTILAR HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Öksüzoğlu, bu hafta Sağlık Bakanlığı, YÖDAK, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve İş Kadınları Derneği ile de görüşeceklerini duyurdu.

Öksüzoğlu, programın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmi istatistiklerin geliştirilmesine ve işlevlerine ilişkin tavsiyeleri almak, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit edebilmek, değerlendirebilmek ve ileriye yönelik görüş̧ ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere bu yılının ilk altı ayı içerisinde İstatistik Konseyi toplantısının gerçekleştirileceğini de açıkladı.



“RİP İLE KKTC’DE İSTATİSTİK ANLAMINDA İLK KEZ PROGRAMLI VE PLANLI DÖNEME GEÇİLECEK”

Öksüzoğlu şunları kaydetti:

“Programın yürürlüğe girmesiyle birlikte; Resmi İstatistik Programı (RİP) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde istatistik anlamında ilk kez programlı ve planlı döneme geçilecektir, İstatistik Kurumu yayınladığı verilerin yanı sıra, RİP’te diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmesi öngörülen veriler resmi istatistik olarak kabul edilecektir. Böylece ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir resmi istatistik üretilmesi sağlanmış olacaktır, Programla, resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerlikler önlenecek, cevaplayıcı yükü azalacak, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sağlanacak ve resmi istatistiklere olan güven daha da artacaktır.”



