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Resmi gazete’den haberler…

Resmi gazete’den haberler…

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:05
Resmi gazete’den haberler…

DEĞİRMENCİOĞLU SPOR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDEN ALINDI

SÜTEK VE TÜK YÖNETİM KURULU’NDA DEĞİŞİKLİKLER

Süt Endüstrisi Kurumu ve Toprak Ürünleri Kurumu yönetimlerinde değişikliklere gidildi. Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da görevinden alındı.
19 Şubat 2018’den beri Spor Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten Değirmencioğlu’nun görevden alınmasını içeren kararname bugünden geçerli oldu.

SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU’NDA DEĞİŞİKLİKLER… BAŞKAN ÖZDEĞİRMENCİ
Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu’nda Bakanlar Kurulu kararıyla değişiklikler yapıldı.
Buna göre, Başkan Mehmet Arkın Biray görevden alınarak yerine Mustafa Özdeğirmenci atandı.
Başkan Yardımcısı Gönen Vurana’nın yerine Mehmet Bulanık; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı temsilcisi Osman Özkoraltay'ın yerine Derviş Akar; Sağlık Bakanlığı temsilcisi Verda Değirmencioğlu'nun yerine ise Mustafa Kırılmaz'ın temsilci olarak atanması onaylandı.

TÜK YÖNETİMİ DE DEĞİŞTİ

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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu’nda da Bakanlar Kurulu kararı ile değişikliklere gidildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nı temsilen Başkan olarak atanan Mustafa Hadımcı bu görevden alınarak, yerine Hasan Adahan'ın atanmasına karar verildi.
TÜK’te bakanlığı temsilen üye olarak görev yapan Volkan Tulga'nın yerine Önder Serdaroğlu; Maliye Bakanlığı'nı temsilen görev yapan Tigin Kişmir'in yerine ise Ahmet Manavoğlu atandı.

SU PROJESİ İÇİN KAMULAŞTIRMA
Öte yandan su projesi kapsamında devam eden proje çerçevesinde Çamlıbel köyünde bazı araziler kamulaştırılıyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, DSi KKTC Proje Müdürlüğü denetiminde ve Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin yüklenimi altında yapımı devam eden "KKTC Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulaması İletim Yapıları" işi kapsamında ihtiyaç duyulan, Girne kazasına bağlı Çamlıbel köyü mülkiyetine ait birtakım taşınmaz mallar için kamulaştırma ihbarı onaylandı.
 

Son Güncelleme: 22.07.2019 18:23
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