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Resmi Gazete’den haberler…

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı..

25 Aralık 2021 Cumartesi 12:45
Resmi Gazete’den haberler…

LAPTA BELEDİYESİ BORÇLANIYOR

Lapta Belediyesi, personel maaşlarının ödenebilmesi için 10 milyon TL borçlanıyor.

Bakanlar Kurulu, Lapta Belediye Meclisi’nin ve Borç Yönetim Komitesi’nin kararları doğrultusunda, belediye personelinin geriye dönük maaş geriliğinin kapatılması ile Yakın Doğu Bank Ltd. nezdindeki taksitli kredi borcunun kapatılması ve mevcut overdraft hesabındaki borcun ödenmesi kaydıyla, 72 ay (6 yıl) vadeli, değişken faizli (TL-REF+3,50%) 10 milyon TL borçlanmasını onayladı.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KIB-TEK DE BORÇLANIYOR

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun akaryakıt ödemelerinde kullanılması amacıyla Creditwest Bank Ltd.'den 24 ay vadeli, değişken faizli (TL-Ref-+10,00%) 50 milyon TL tutarında borçlanmasına karar verdi. Bu amaçla devlet kefalet senedi de çıkarıldı. 

23 Aralık tarihli karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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EK MESAİLER VE SANDIK KURULLARINA YAPILACAK ÖDEMELER

Yüksek Seçim Kurulu ile İlçe Seçim Kurullarında görevli yargıçlara Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği ile İlçe Seçim Kurulları Daimi Seçmen Kütükleri Bürolarında görevli personele ve dıştan görevlendirilecek kamu görevlilerine (Memur - Geçici Memur - İşçi - Geçici İşçi - Özelleştirme Yasası'na tabi olan çalışanlar) normal çalışma ve idari tatil günleri için bire bir nokta bir (1.1 ), hafta sonu tatilleri ile diğer tatil günleri için bire bir nokta beş (1 .5) oranında, yüzde 100 ek mesai esası üzerinden ödeme yapılacak.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, 23 Ocak’taki erken genel seçimde sandık kurullarında görev yapacak Sandık Kurulu Başkanlarına 1.000 TL + Gelir Vergisi, Sandık Kurulu Üyelerine 800 TL+ Gelir Vergisi ödenecek.

400 BİN HIZLI ANTİJEN TEST KİTİ, 150 BİN PCR KİT VE SETİ ALINIYOR

Bakanlar Kurulu, salgınla mücadele kapsamında, taramaların devamı için 400 bin hızlı antijen test kiti, 150 bin de PCR kit ve seti alınmasını onayladı.

İvedilikle temini gerektiği belirtilen 400 bin hızlı antijen test kiti için 580 bin Dolar karşılığı TL ve 150 bin PCR kiti ile seti için 432 bin Dolar karşılığı TL olmak üzere toplam 1 milyon 12 bin Dolar karşılığı TL’nin Corona Virüsü ile Mücadele Projesi ödenek kaleminden karşılanması konusunda Sağlık Bakanlığı yetkili kılındı.

ZORUNLU EĞİTİM ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN EGİTİM ÖĞRETİM YILINA AİT ULAŞIM GİDERLERİ KARŞILANIYOR

Bakanlar Kurulu, Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü uyarınca, öğrencilerin 13 Eylül 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki ulaşım giderleri için 3 milyon 700 bin TL’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altındaki "Yolcu Taşıma Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.

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Son Güncelleme: 25.12.2021 13:54
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