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Resmi Gazete’den haberler…

Yeni görevden almalar ve onaylanan tüzükler Resmi Gazete'de yayımlandı..

15 Haziran 2021 Salı 10:45
Resmi Gazete’den haberler…
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Bakanlar Kurulu, Vergi Usul Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak “Elektronik Fatura Düzenlenmesine İlişkin Kurallar Tüzüğü”nü onayladı.

Tüzüğün amacı, “gelişen teknolojiye uygun olarak belge ve kayıt tutulmasıyla ilgili işlemleri kağıt ortamında yürütmek zorunda olan yükümlüler açısından e-faturanın; elektronik ortamda muhafazasının ibrazının ve raporlanmasının sağlanması ve elektronik ortamda oluşturulup kullanılacak e-faturaya ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olarak ifade edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tüzük yürürlüğe girdi.

GÖREVDEN ALMALAR

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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Serbest Liman Bölge Müdürü Ahmet Nergiz görevinden alındı.

Görevden alınma kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi Çetin Ay’ı görevden aldı.

10 Şubat 2010’da bu göreve atanan Ay’ın, sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nın Geçici 3'üncü maddesi uyarınca görevden alınmasına karar verildi.

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Son Güncelleme: 15.06.2021 12:09
Anahtar Kelimeler:
Kktc Resmi Gazete
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