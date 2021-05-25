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Resmi Gazete’den haberler…

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı..

25 Mayıs 2021 Salı 09:15
Resmi Gazete’den haberler…
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  • BAZI BAKANLAR KURULU KARARLARI RESMİ GAZETE’DE
  • KARANTİNA VE PCR TEST ÜCRETLERİYLE İLGİLİ MUAFİYETLER KALKTI. SADECE SAĞLIK KURULU KARARIYLA YURT DIŞINA SEVK EDİLEN HASTA VE REFAKATÇİLERİ MUAF OLACAK

Bakanlar Kurulu, devletin 300 milyon TL’ye kadar borçlanabilmesi için karar üretti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla 2021 Mali Yılı Bütçesi Yasası Limitleri dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 300 milyon Türk Lirasına kadar borçlanabilmesi hususunda Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.

SOSYAL SİGORTALARIN BORÇLU CARİ HESABI BANKA DEĞİŞTİRDİ

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Creditwest Bank’taki 30 milyon TL limitli borçlu cari hesabı kapatıldı ve Yakın Doğu Bank’tan 30 milyon TL limitli borçlu cari hesap kullanılmasına karar verildi.

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Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi’nin ve Borç Yönetim Komitesi’nin kararları doğrultusunda, maaş ödemelerinde sorun yaşanmaması için Creditwest Bank bünyesinde 30 milyon TL'ye kadar limitli borçlu cari hesabın kapatılması ve Yakın Doğu Bank bünyesinde yüzde 20.5 faiz oranı ile 30 milyon TL'ye kadar limitli borçlu cari hesap kullanılmasına, oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenmesine ve borç senedinin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü tarafından imzalanmasına, ayrıca söz konusu borca devlet kefalet senedi verilmesine karar verdi.

KARANTİNA VE PCR ÜCRETLERİYLE İLGİLİ KARAR

Bakanlar Kurulu, salgın tedbirleri çerçevesinde karantinaya gireceklere getirilen ücretlerle ilgili muafiyetleri, elektronik bileklik uygulamasına geçilmesinden dolayı kaldırdı.

Karara göre, sadece Sağlık Kurulu ile yurt dışına sevk edilen hasta ve refakatçıları karantina ve PCR test ücretlerinden muaf tutulacak.

Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılındığı karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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Son Güncelleme: 25.05.2021 09:40
Anahtar Kelimeler:
Kktc Resmi Gazete
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