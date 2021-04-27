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Resmi Gazete’den haberler…

Anayasa Mahkemesi’nin iki kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı

27 Nisan 2021 Salı 11:15
Resmi Gazete’den haberler…
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Anayasa Mahkemesi olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme’nin Toplumcu Demokrasi Partisi’nin ve Hizmet-Sen’in açtığı davalarda açıkladığı kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

TDP’nin açtığı dava, Polis Yasası’ndaki değişikliklerin; Hizmet-Sen’in açtığı dava ise 55/2017 sayılı Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası'nın bazı maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasını içeriyordu.

ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI HALKIN BİLGİSİNE SUNULDU

Zeytin ve Zeytin Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulması istendi.

Tasarısının amacı şöyle ifade edildi:

“Zeytin ve zeytin ürünlerinin; fiziko - kimyasal ve organoleptik özelliklerini belirlemek, ticaretteki kuralları belirlemek, engelleri ortadan kaldırmak, ulusal ve uluslararası mevzuatta uygun standartları sağlamak, ürün kalitesi kontrolü, ulusal ve uluslararası ticaret ve bunun geliştirilmesi, üretimin korunması, tüketici haklarının korunması, hileli ve yanıltıcı uygulamalar ile tağşişin önlenmesi, zeytin ağaçlarının genetik kaynaklarının belirlenmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesini sağlamaktır. Ayrıca bütünleşmiş ve sürdürülebilir kalkınmayı temin etmek maksadıyla, zeytin yetiştiriciliği ile çevre arasındaki etkileşim hakkında çalışmaların yapılmasına olanak sağlamak.”

İŞ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla İş Yasasında değişiklik yapılıyor.

Bu amaçla hazırlanan tasarı, Resmi Gazete’de halkın bilgisine sunuldu. Tasarıyla ilgili görüşlerin yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na sunulabileceği duyuruldu.

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Tasarıyla, İş Yasası'nın 30'uncu maddesinin (2)'nci fıkrasının, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası'nın 7'nci maddesinin (2)'nci fıkrasına uygun hale getirilmesi amacıyla, fıkraya bir yıl geçerlilik süresi eklenerek düzenleme yapıldı.

Tasarıda söz konusu fıkra şöyle düzenledi:

“Toplu iş sözleşmesinin sona ermesi veya hizmet akdinin süresinin dolmasından itibaren bir (1) ay içerisinde taraflarca yenilenmediği ve hizmet ilişkisinin devam etmesi durumunda, yenisi imzalanıncaya kadar mevcut toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitleri en fazla bir (1) yıl geçerlidir."

EMLAKÇILARIN KAYIT VE İŞLEMLERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Emlakçıların mağduriyetlerini gidermek amacıyla hazırlanan “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yirmi gün içinde görüş ve önerilerin sunulması için Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tasarının genel gerekçesine göre, Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası, ülkede emlakçı olarak faaliyet gösterecek olan kişi ve şirketlerin, emlakçı olarak kayıt olmak zorunda oldukları, aksi halde emlakçı olarak kabul edilmeyecekleri ve emlakçılık faaliyeti yapamayacakları hükümlerini içeriyor.

Gerek Geçici Komisyon vasıtası ile ilk kayıt işlemini yaptıran, gerekse daha sonra birliğe kayıt olmak suretiyle fiilen emlakçılık yapan kişiler, yasa önünde kayıt dışı emlakçı olarak görülüyor ve bazı hukuk davalarında mağduriyetler yaşıyor. Tasarı, mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi, sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için tüm bu sorunları ve eksiklikleri gidermek amacıyla günümüz koşullarına uygun olarak hazırlandı.

KKTC BANKACILIK YASASI-MUHASEBE SİSTEMLERİ İLE BELGELERİNİN SAKLANMASI (DEĞİŞİKLİK)TEBLİĞİ

Merkez Bankası, "Muhasebe Sistemleri ile Belgelerin Saklanması (Değişiklik) Tebliği" hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak tebliğe şu geçici madde eklendi:

“Kamuya Açıklanacak Finansal Raporların İmzalanması, Sunumu ve ilanı ile İlgili İstisna 2020 mali yılı için kamuya açıklanacak finansal raporların Merkez Bankasına gönderiminin son günü 31 Mayıs 2021'dir. Bu raporların sunumunda, bilahare tamamlanmak şartıyla, ıslak imza aranmaz. 2020 yılına ilişkin kamuya açıklanacak finansal raporların sunumu ve ilanı en geç 1 Ağustos 2021 tarihine kadar gerçekleştirilir. Merkez Bankası yayım, sunum ve ilanlar için banka bazında ek süre verebilir.”

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Son Güncelleme: 27.04.2021 11:46
Anahtar Kelimeler:
Kktc Resmi Gazete
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