Resmi Gazete'den Haberler

Sayıştay yasası yeniden düzenlenerek Resmi Gazetede yayımlandı ve halkın bilgisine getirildi.

Buna göre, Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarı’nda Sayıştay’ın denetimlerinin dünyada takip edilen standartlarda olması ve kamu mali yönetiminin işlevselliğinin artırılmasına katkı sağlanması öngörülüyor.

Düzenlemede, Sayıştay Başkanı ve üyelerinin mecburi emeklilik yaşının 60’tan 65’e yükseltilmesini de yer alıyor.

-Eğitim avlağı oluşturuldu

Resmi Gazetede yayımlanan bir diğer düzenlemeye göre, Yukarı Taşkent bölgesinde, Güngör çöplüğünün batısıyla Haspolat ağıllar bölgesinin kuzeyinde yer alan bölge eğitim avlağı olarak kullanılacak, avcılar ya da avcı adayları burada av hayvanı avlayabilecek.

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası kapsamında Eğitim Avlakları (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre eğitim avlağında eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen kişiler av hayvanı yetiştirilmesi ve av hayvanlarının nesillerinin devam ettirilmesi projelerinde kullanılmak üzere 200 TL tutarındaki katkı payını kaymakamlık veznesine yatıracak.

Eğitim avlağında eğitim almak isteyenler ödemeyle ilgili makbuzu eğitim avlağı görevlisine ibraz edecek. Eğitim avlağına girişte Avcılık Federasyonu makbuzu karşılığında 150 TL’lik giriş ücreti de ödenecek. Avcılık Federasyonu’na üye herhangi bir avcılık birliği veya derneğin üyesi olduğuna dair belge ibraz edenler bu ücretin yarısını ödeyecek.

-Bazı belediyelerin 2022 mali yılı bütçeleri onaylandı

İnönü Belediyesi, emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatını ödeyebilmek için Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan 36 ay vadeyle 500 bin TL borçlanmasını onayladı. Karar, Resmi Gazetede yayımlandı.

Öte yandan Bakanlar Kurulu, 15 belediyenin 2022 Mali Yılı bütçesini onayladı. Buna göre, Vadili, Yenierenköy, Mehmetçik, Yeniboğaziçi, Paşaköy, Akdoğan, Serdarlı, İskele, Gönyeli, Lapta, Tatlısu, Güzelyurt, Alsancak, İnönü ve Dikmen belediyelerinin bütçeleri onaylandı.