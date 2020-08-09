Reşat Akar'ın acı günü

Diyalog genel yayın yönetmeni Reşat Akar'ın kardeşi Mustafa Akar vefat etti. Vefat haberinin üstüne Reşat Akar sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu;

ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜKTÜR

“İkinci büyük acıyı yaşıyoruz...

Geçtiğimiz yıl 2 Ağustos günü ‘Amansız hastalık’ kardeşim Mehmet’i aramızdan almıştı…

En zor koşullara karşı direnmesini bilen; hayatları çalışarak ve mücadele ile geçmiş 6 erkek kardeşten birini kaybetmemizin üzerinden sadece bir yıl geçti…

İki gün önce Mehmet’i rahmetle anarken, hayatta kalanlara uzun ömürler dilemiştik…

Fakat bu sabah inanılmaz bir sürprizle karşılaştık yine…

Kardeşlerin 3 numarası, benim abim Mustafa Akar’ın acı haberi geldiğinde büyük bir şok yaşadık…



Ne var ki; tetkikleri yapanın söyledikleri doğru çıkmadı…

Aslan gibi kardeşimiz eve döndükten bir süre sonra yatağına uzanarak son nefesini veriyordu…

Üzüntümüz büyüktür...

Sevgili Mustafa’yı yarın öğle namazının ardından Ozanköy mezarlığında sonsuzluğa uğurlayacağız...

Ona sevgimizi iki satırla anlatmak mümkün değildir...

Işıklar içinde uyu sevgili kardeşim”